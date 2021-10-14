مصر توقع مذكرتي تفاهم مع قبرص واليونان لتصدير الطاقة الكهربائية إلى أوروبا

يوقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة اليوم الخميس، مذكرتى تفاهم منفصلتين مع كل من اليونان وقبرص لاستكمال مشروع الربط الكهربائى بين مصر والدولتين وتصدير الطاقة الكهربائية إلى أوروبا.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ«المال»، أن الدكتور محمد شاكر سيسافر اليوم إلى قبرص لحضور توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وقبرص حول إنشاء خط ربط كهربائى ببن البلدين، بقدرة 3000 ميجاوات.

وأضافت المصادر أن «شاكر» سيتجه من قبرص إلى اليونان لحضور مراسم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى بها.

وتابعت أنه سيتم الربط الكهربائى مع اليونان عبر قبرص، ثم يتجه الخط لتصديرها إلى أوروبا عبر الشبكة الأوروبية.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع سينفذ على مرحلتين، الأولى بقدرة 1000 ميجاوات، ثم زيادة القدرات فى المرحلة الثانية إلى 3000 ميجاوات، وتقدر الاستثمارات الأولية للمشروع بالكامل بنحو مليارى يورو.

وأوضحت المصادر أن تنفيذ الربط الكهربائى سيكون من خلال مد كابل بحرى يتجه من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص، ثم إلى اليونان، بطول 1650 كيلومترًا.

وأضافت أن خط الربط الكهربائى سيصمم لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، موضحة أنه تم الاتفاق على نقطة الربط فى الجانب المصرى 100 كم غرب دمياط، وتم إسناد دراسات الجدوى والاشراف على المشروع إلى شركة Africa International Euro الأوروبية.

وسيتم ربط مصر بقبرص بكابل يبلغ طوله 498 كيلومترًا، ثم توصيلها بجزيرة كريت اليونانية بكابل يبلغ طوله 898 كيلومترًا، ويوفر اتصالًا بشبكة الكهرباء لقارة أوروبا، ويصل عمق مد الكابلات إلى 3000 متر تحت مستوى سطح البحر فى بعض المناطق.

يذكر أن مصر والسعودية وقعتا الأسبوع الماضى عقودًا نهائية للبدء فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين، بإجمالى استثمارات نحو 1.8 مليار دولار، وتبادل قدرات بقدرة 3000 ميجاوات.

وتمتلك مصر شبكة كهربائية كبرى بفائض يصل لنحو 20 ألف ميجاوات، من إجمالى إنتاج يبلغ 60 ألف ميجاوات حاليًا على الشبكة الكهربائية المصرية خلال يناير الماضى، بعد تنفيذ أكبر 3 محطات على مستوى العالم، بقدرة 14.4 ألف ميجاوات، من خلال شركة سيمنس الألمانية، كما تقوم مصر حاليًا بتصدير الطاقة إلى ليبيا والسودان والأردن وفلسطين.