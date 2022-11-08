مصر توقع مذكرة مع «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح



شهد، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والسيد “يوناس جار ستوره”، رئيس وزراء النرويج، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية، بشأن تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، بقدرة 5 جيجاوات.

وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ، وبحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقع مذكرة التفاهم صباح مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك إيه إس إيه النرويجية.

وعلى هامش التوقيع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تقديم الشكر لمسئولي شركة “سكاتك” النرويجية؛ على عملهم الجاد وشراكاتهم المتميزة مع الحكومة المصرية، من أجل تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة.

وأعرب عن ثقته في قيام الشركة بتنفيذ هذه المشروعات على مستوى عال من الكفاءة، ومؤكدًا، في الوقت نفسه، المضي قدمًا؛ من أجل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتم السماح لشركة “سكاتك ايه إس إيه” النرويجية ولشركة المشروع، التي سيتم تأسيسها في جمهورية مصر العربية، بإجراء الدراسات والقياسات الفنية التمهيدية اللازمة لقطعة الأرض التي سيتم تحديدها، لإنشاء مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 5 جيجاوات.

حيث تشمل الدراسات المطلوبة القياسات المناخية سرعات الرياح واتجاهاتها، ومواعيد ومسارات هجرة الطيور، ودراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات اللازمة لإتمام دراسة جدوى المشروع.

ووفقًا لمذكرة التفاهم أيضًا، ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعد تسلُّم البيانات والمعلومات والدراسات اللازمة من المستثمر، ببدء إجراء الدراسات الخاصة بربط المشروع على الشبكة القومية للكهرباء، والتوقيع على اتفاق تطوير مشترك للمشروع، واتفاق شراء الطاقة، وأية اتفاقيات يَلزم توقيعها لتنفيذ المشروع.