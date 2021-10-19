مصر توقع مذكرة تفاهم مع قبرص واليونان لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى

توقع مصر واليونان وقبرص، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم ثلاثية فى مجال الكهرباء، تتضمن البدء فى دراسات وخطوات مشروع الربط الكهربائى المشترك بينها، تمهيدًا للتوصيل مع الشبكة الأوروبية، عن طريق كابل بحرى يوفر ربطًا مباشرًا.

ومن المقرر أن تستضيف أثينا اليوم 19 أكتوبر قمة ثلاثية بين زعماء اليونان ومصر وقبرص، لبحث التقدم المحرز فى التعاون الثلاثى وسبل تعزيزه وعدد من المسائل المتعلقة بالهجرة والتعاون فى مكافحة تفشى فيروس كورونا، وتحدى تغيرات المناخ والملفات الإقليمية، وفقًا لبيان صادر من الرئاسة القبرصية أمس الاثنين.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات لـ«المـال» أن الدكتور محمد شاكر سيقوم بالتوقيع عن مصر، فيما ستوقع ناتاشا بيليدو وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة عن جمهورية قبرص، إضافة إلى كوستيس سكريكاس وزير الطاقة والبيئة بجمهورية اليونان.

وأضافت المصادر أن قدرة الخط المرتقب تنفيذه ستصل إلى 3000 ميجاوات، كما أن الكهرباء التى سيتم تصديرها من مصر إلى الشبكة القبرصية اليونانية ستكون عبر الطاقة النظيفة والمتجددة، والتى تتمتع بها الطاقة الأفريقية بشكل عام ومصر خاصة.

وكانت مصر واليونان وقبرص قد وقعت مذكرات تفاهم منفردة، يومى الخميس والسبت الماضيين، فى إطار تنفيذ مشروع الربط الكهربائى.

وقالت المصادر إن الربط سينفذ على مرحلتين، الأولى بقدرة 1000 ميجاوات، ثم زيادة القدرات فى المرحلة الثانية إلى 3000 ميجاوات، وتقدر الاستثمارات الأولية للمشروع بالكامل بنحو مليارى يورو.

وذكرت مصادر لـ«المـال» سابقًا أن تنفيذ الربط الكهربائى سيكون من خلال مد كابل بحرى يتجه من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص، ثم إلى اليونان، بطول 1650 كيلومترًا.

وأضافت أنه تم الاتفاق على نقطة الربط فى الجانب المصرى 100 كم غرب دمياط، وتم إسناد دراسات الجدوى والإشراف على المشروع إلى شركة Africa International Euro الأوروبية.

وسيتم ربط مصر بقبرص بكابل يبلغ طوله 498 كيلومترًا، ثم توصيلها بجزيرة كريت اليونانية بكابل يبلغ طوله 898 كيلومترًا، ويوفر اتصالًا بشبكة الكهرباء لقارة أوروبا، ويصل عمق مد الكابلات إلى 3000 متر تحت مستوى سطح البحر فى بعض المناطق. وتمتلك مصر شبكة كهربائية كبرى بفائض يصل لنحو 20 ألف ميجاوات، من إجمالى إنتاج يبلغ 60 ألف ميجاوات حاليًا على الشبكة الكهربائية المصرية خلال يناير الماضى، بعد تنفيذ أكبر 3 محطات على مستوى العالم، بقدرة 14.4 ألف ميجاوات، من خلال شركة سيمنس الألمانية، كما تقوم مصر حاليًا بتصدير الطاقة إلى ليبيا والسودان والأردن وفلسطين