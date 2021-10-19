طاقة

مصر توقع مذكرة تفاهم مع قبرص واليونان لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى

عبر كابل بحرى بطول 1650 كيلومترًا.. وبقدرة 3000 ميجاوات
عمر سالم 8:56 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 8:56 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع مصر واليونان وقبرص، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم ثلاثية فى مجال الكهرباء، تتضمن البدء فى دراسات وخطوات مشروع الربط الكهربائى المشترك بينها، تمهيدًا للتوصيل مع الشبكة الأوروبية، عن طريق كابل بحرى يوفر ربطًا مباشرًا.

ومن المقرر أن تستضيف أثينا اليوم 19 أكتوبر قمة ثلاثية بين زعماء اليونان ومصر وقبرص، لبحث التقدم المحرز فى التعاون الثلاثى وسبل تعزيزه وعدد من المسائل المتعلقة بالهجرة والتعاون فى مكافحة تفشى فيروس كورونا، وتحدى تغيرات المناخ والملفات الإقليمية، وفقًا لبيان صادر من الرئاسة القبرصية أمس الاثنين.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات لـ«المـال» أن الدكتور محمد شاكر سيقوم بالتوقيع عن مصر، فيما ستوقع ناتاشا بيليدو وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة عن جمهورية قبرص، إضافة إلى كوستيس سكريكاس وزير الطاقة والبيئة بجمهورية اليونان.

اقرأ أيضا  «القابضة لكهرباء مصر» : من المبكر الحديث عن تغييرات رؤساء الشركات

وأضافت المصادر أن قدرة الخط المرتقب تنفيذه ستصل إلى 3000 ميجاوات، كما أن الكهرباء التى سيتم تصديرها من مصر إلى الشبكة القبرصية اليونانية ستكون عبر الطاقة النظيفة والمتجددة، والتى تتمتع بها الطاقة الأفريقية بشكل عام ومصر خاصة.

وكانت مصر واليونان وقبرص قد وقعت مذكرات تفاهم منفردة، يومى الخميس والسبت الماضيين، فى إطار تنفيذ مشروع الربط الكهربائى.

اقرأ أيضا  «المصرية لنقل الكهرباء» توقع عقد إنشاء محطة محولات مونوريل زايد بأكتوبر

وقالت المصادر إن الربط سينفذ على مرحلتين، الأولى بقدرة 1000 ميجاوات، ثم زيادة القدرات فى المرحلة الثانية إلى 3000 ميجاوات، وتقدر الاستثمارات الأولية للمشروع بالكامل بنحو مليارى يورو.

وذكرت مصادر لـ«المـال» سابقًا أن تنفيذ الربط الكهربائى سيكون من خلال مد كابل بحرى يتجه من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص، ثم إلى اليونان، بطول 1650 كيلومترًا.

وأضافت أنه تم الاتفاق على نقطة الربط فى الجانب المصرى 100 كم غرب دمياط، وتم إسناد دراسات الجدوى والإشراف على المشروع إلى شركة Africa International Euro الأوروبية.

وسيتم ربط مصر بقبرص بكابل يبلغ طوله 498 كيلومترًا، ثم توصيلها بجزيرة كريت اليونانية بكابل يبلغ طوله 898 كيلومترًا، ويوفر اتصالًا بشبكة الكهرباء لقارة أوروبا، ويصل عمق مد الكابلات إلى 3000 متر تحت مستوى سطح البحر فى بعض المناطق. وتمتلك مصر شبكة كهربائية كبرى بفائض يصل لنحو 20 ألف ميجاوات، من إجمالى إنتاج يبلغ 60 ألف ميجاوات حاليًا على الشبكة الكهربائية المصرية خلال يناير الماضى، بعد تنفيذ أكبر 3 محطات على مستوى العالم، بقدرة 14.4 ألف ميجاوات، من خلال شركة سيمنس الألمانية، كما تقوم مصر حاليًا بتصدير الطاقة إلى ليبيا والسودان والأردن وفلسطين

اقرأ أيضا  كيف أثرت «كورونا» على التحول الرقمى داخل القطاع المصرفي؟
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

«هيتاشى إيه بى بى» تقتنص 8 عقود بمشروعات بقطاع الكهرباء والطاقة

عمر سالم 8:53 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

«القابضة لكهرباء مصر» : من المبكر الحديث عن تغييرات رؤساء الشركات

عمر سالم 7:23 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

بروتوكول بين «البترول» و«البيئة» لتنظيم الموافقات لأنشطة البحث والتعدين

نسمة بيومي 2:51 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

الحكومة : تركيب 550 ألف عداد كودى للتحول من نظام الممارسة ولا يوجد نقص بالعدادات

صفية حمدي 1:04 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

سعر البترول يقفز عالميا لأعلى مستوى فى 7 سنوات.. وبرنت يلامس 86 دولارا للبرميل

أحمد فراج 9:59 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21

7 كيانات محلية تتقدم بعروضها للمنافسة على أكبر ممارسة توريد كابلات كهربائية

عمر سالم 9:15 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21