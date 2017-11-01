مصر توقع على اتفاق الاتحاد الأوروبي من أجل الابتكار

سمر السيدوقعت مصر يوم 27 أكتوبر 2017 في بروكسل على الاتفاق الدولي المنظم للمشاركة في مبادرة الاتحاد الأوروبى للشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة المتوسط PRIMA، ووقع عن الجانب المصري الدكتور محمد الشناوي، مستشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعن الاتحاد الأوروبى السفير Clyde Kull ال

سمر السيد

وقعت مصر يوم 27 أكتوبر 2017 في بروكسل على الاتفاق الدولي المنظم للمشاركة في مبادرة الاتحاد الأوروبى للشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة المتوسط PRIMA، ووقع عن الجانب المصري الدكتور محمد الشناوي، مستشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعن الاتحاد الأوروبى السفير Clyde Kull المندوب الدائم لاستونيا- الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الاوروبى – والسيدة Maria Cristina Russo مدير إدارة التعاون الدولي بالإدارة العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، وبمشاركة السيد السفير رءوف سعد أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والدكتور حازم منصور رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتورة زينب الصدر منسق العلاقات مع الاتحاد الأوروبى.

يأتي التوقيع على هذا الاتفاق تتويجا للمفاوضات التي جرت بين الجانبين على مدى خمس سنوات لتحقيق استفادة مصر من التعاون مع الاتحاد الأوروبى في مجال البحث والابتكار، أخذا في الاعتبار الأهمية الخاصة التي توليها مصر للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع الفاعلين الرئيسيين على الساحة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تركز على تعزيز البحث والابتكار في مجالى إدارة المياه وأمن الغذاء، واللذين يعدان على رأس أولويات مصر في المرحلة المقبلة.