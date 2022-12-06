مصر توقع بروتوكولا لنفاذ الموالح المصرية إلى الأسواق الفلبينية

وقعت مصر والفلبين بروتوكولاً يتم بمقتضاه فتح أسواق الفلبين لنفاذ صادرات الموالح المصرية، وهو ما يعد بداية حقيقية للتعاون بين الدولتين فى المجال الزراعى يتزامن مع الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية فى البلدين للنهوض بالعلاقات فى مختلف المجالات.

وفي تصريح للسفير أحمد شهاب الدين، أشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار جهود مشتركة اضطلعت بها السفارة المصرية فى مانيلا على مدار عامين مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والحجر الزراعى المصرى بوزارة الزراعة المصرية لاتباع منهج تدريجى لفتح السوق الفلبينية أمام الحاصلات الزراعية المصرية، بدأً بالموالح ويعقبه عدد آخر من الحاصلات مثل العنب والبطاطس، فى الوقت الذى ترحب فيه مصر بنفاذ بعض الحاصلات الزراعية التنافسية للسوق المصرية والتى تنتجها الفلبين ذات الخصائص الاستوائية وتتميز بجودة مرتفعة، فضلًا عن أسعارها الأقل من مثيلاتها فى دول أخرى.