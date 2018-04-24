مصر توقع اتفاقًا مع الصندوق العربى للإنماء لتطوير شبكة الكهرباء

سحر نصر: الوزارة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين بتوفير التمويلات اللازمة لتطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء

الاتفاق تلبية للطلب على الكهرباء فى المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة



المال- خاص

وقعت مصر مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، اتفاق مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، بقيمة 60 مليون دينار كويتى ما يعادل 200 مليون دولار أمريكى، حيث قامت بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربى، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”.

وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على توفير التمويلات اللازمة لدعم قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر، نظرا لأهمية هذا القطاع فى تلبية احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الإسهام فى تلبية الطلب على الكهرباء في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة، وذلك من خلال تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء عن طريق إنشاء محطات تحويل على التوترات 500 ك.ف و220 ك.ف و66 ك.ف و22 ك.ف و11 ك.ف، وإضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة من خلال إنشاء محطات تحويل جديدة في كل من الحوامدية بسعة 2250 م.ف.أ، والعين السخنة بسعة 1500 م.ف.أ، وغرب دمياط بسعة 1500 م.ف.أ، بالإضافة إلى توريد وتركيب قواطع كهربائية وقضبان ربط، ومحولات وأنظمة قياس وحماية وتحكم، وأنظمة اتصالات، وخطوط هوائية وكابلات أرضية.

من جانبه، أكد عبد اللطيف الحمد، حرص الصندوق على دعم مختلف المشروعات فى مصر، مشيرا إلى أن هذا التمويل يأتى استمراراً لمساهمات الصندوق العربي في تمويل المشروعات التنموية بجمهورية مصر العربية منذ بدء نشاطه في مصر، حيث بلغ إجمالى محفظة التعاون مع الصندوق حتى الآن حوالى 1.5 مليار دينار كويتي بما يعادل 5 مليارات دولار أمريكى، خصصت للمساهمة فى تمويل مشروعات مجالات الكهرباء والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والنقل والسياحة والغاز الطبيعى والزراعة والرى.