مصر توقع اتفاقية مع جنرال إليكتريك لتوريد 100 قاطرة

خالد بدر الدين وقال هشام عرفات، وزير النقل المصري، في بيان للحكومة إن أول شحنة تضم 25 قاطرة ستصل في 2018 في إطار خطة للوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022. وتشمل الاتفاقية أيضا قيام شركة جنرال إليكتريك بصيانة وتطوير 81 قطارا من قطارات هيئة سكك حديد مصر تم شراؤها في 2008، وتدريب مهندسين مصريين على صيانتها وتطويرها.
أعلنت الحكومة، اليوم السبت، أن مصر وقعت اتفاقية قيمتها 575 مليون دولار مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية لتوريد 100 قاطرة جديدة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، وتقديم دعم فني وقطع غيار وصيانة وتطوير 81 قطارا على مدى 15 عاما.
وقال هشام عرفات، وزير النقل المصري، في بيان للحكومة إن أول شحنة تضم 25 قاطرة ستصل في 2018 في إطار خطة للوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022.
وتشمل الاتفاقية أيضا قيام شركة جنرال إليكتريك بصيانة وتطوير 81 قطارا من قطارات هيئة سكك حديد مصر تم شراؤها في 2008، وتدريب مهندسين مصريين على صيانتها وتطويرها.