مصر توقع اتفاقية مع جنرال إليكتريك لتوريد 100 قاطرة

وقال هشام عرفات، وزير النقل المصري، في بيان للحكومة إن أول شحنة تضم 25 قاطرة ستصل في 2018 في إطار خطة للوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022.

وتشمل الاتفاقية أيضا قيام شركة جنرال إليكتريك بصيانة وتطوير 81 قطارا من قطارات هيئة سكك حديد مصر تم شراؤها في 2008، وتدريب مهندسين مصريين على صيانتها وتطويرها.