مصر توقع اتفاقية للبحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية

نسمة بيومي وعمر سالموقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية بترولية جديدة مع شركة أباتشى العالمية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، باستثمارات حوالى 9 مليون دولار ومنحة توقيع 30 مليون دولار لحفر 7 آبار.وعلى هامش التوقيع أكد المهندس طارق الملا وزير ال

نسمة بيومي وعمر سالم

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية بترولية جديدة مع شركة أباتشى العالمية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، باستثمارات حوالى 9 مليون دولار ومنحة توقيع 30 مليون دولار لحفر 7 آبار.

وعلى هامش التوقيع أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن قطاع البترول مستمر فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها حجر الزاوية التي تقوم عليها الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج وهو ما يساهم إيجابيا فى تعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى.

وقع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول، ودافيد تشى المدير العام لشركة أباتشى الأمريكية.

وأضاف الملا أن عقد الاتفاقيات البترولية يساعد على تدفق الاستثمارات العالمية لمصر ويؤكد على اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار والعمل فى مصر، ويؤكد على أنه مازال هناك العديد من المناطق سواء البحرية أو البرية ذات الاحتمالات البترولية الجيدة وتمثل فرصا استثمارية واعدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها منذ 2014 وحتى الآن إلى 87 اتفاقية جديدة، وجارى حاليا العمل على الانتهاء من إجراءات استصدار 14 اتفاقية جديدة.