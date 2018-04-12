مصر توقع اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية

فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرياض سعيد عبد الله: الدول العربية أكدت التزامها بالتطبيق الكامل لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىالمال- خاصوقّعت مصر، اليوم الخميس، على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، فى إطار فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادي

فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرياض

سعيد عبد الله: الدول العربية أكدت التزامها بالتطبيق الكامل لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

المال- خاص

وقّعت مصر، اليوم الخميس، على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، فى إطار فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، وقد وقع الاتفاق السيد سعيد عبد الله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح عبد الله أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد اجتماعه، صباح اليوم، على المستوى الوزاري للتحضير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية رقم 29 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، وقد شارك في الاجتماع عدد كبير من كبار مسئولي وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة في الدول العربية.

وأكد وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أن الاجتماع خرج بعدد من النتائج والقرارات المهمة تتضمن الاتفاق على عقد الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالجمهورية اللبنانية خلال العام المقبل، إلى جانب استعراض الموضوعات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتقدم المحرز بشأن متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي.

وأشار إلى أن الاجتماع أكد، في هذا الصدد، التزام الدول الأعضاء بالتطبيق الكامل لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ورفع أي قيود تعوق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية، ودعوة الدول الأعضاء لتوفيق أوضاعها لدخول قواعد المنشأ التفصيلية العربية المتفق على دخولها حيز التنفيذ بدءً من شهر أكتوبر المقبل.

ولفت إلى أنه تم أيضًا خلال الاجتماع اعتماد عدد من الوثائق والاستراتيجيات على رأسها الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع الناشئة من استخدامها، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

وأضاف أنه تم تكليف الأمانة العامة بالتواصل مع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية لتأمين التمويل اللازم للمشروعات التي تتقدم بها الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين بما في ذلك مصر، مشيرًا إلى أن الاجتماع رحب أيضًا بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر، كما تم اعتماد إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، فضلا عن اعتماد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.