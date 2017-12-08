استثمار

مصر توقع اتفاقيات تمويل بقيمة 300 مليون دولار ومنحة بـ400 ألف يورو

شرم الشيخ- أحمد عاشور شهد المهندس مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم الجمعة، توقيع 4 اتفاقيات لتمويل مشروعات تنموية وأخرى استثمارية، على هامش فعاليات إفريقيا 2017.شملت الاتفاقيا