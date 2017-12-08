مصر توقع اتفاقيات تمويل بقيمة 300 مليون دولار ومنحة بـ400 ألف يورو

شرم الشيخ- أحمد عاشور
شهد المهندس مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم الجمعة، توقيع 4 اتفاقيات لتمويل مشروعات تنموية وأخرى استثمارية، على هامش فعاليات إفريقيا 2017.
شملت الاتفاقيات توقيع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تمويل مع بنك مصر بـ250 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما وقّع بنك مصر والبنك العربي الإفريقي اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم الصادرات المصرية لإفريقيا.
ووقّع بنك الاستثمار القومي منحة مقدَّمة من بنك الاستثمار الأوروبي بـ400 ألف يورو لدعم دراسات جدوى الخاصة بمحطة تحلية غرب الإسكندرية.