مصر توقع أول بروتوكول مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي

يتوجه مساء اليوم الأحد، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى الصين للمشاركة فى فعاليات المنتدى الدولى للربط الكهربائى 2017 الذى تنظمه المنظمة العالمية للربط الكهربائى “GEIDCO “، المنعقد فى بكين خلال الفترة من 25 إلى 28 من الشهر الجارى.

وسيتم خلال الزيارة التوقيع على أول بروتوكول للتعاون بين مصر، والمنظمة يتضمن دعم التعاون فى مجالات تطوير قطاع الكهرباء فى مصر والربط الكهربائى العالمى .

ومن المقرر أن يقوم الدكتور شاكر بزيارة مراكز التحكم بالصين، و مقر شركة “State Grid ”

