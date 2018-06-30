مصر تواصل حصد الميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط

_ إيطاليا تواصل صدارة جدول ترتيب الميداليات.. والفراعنة الأولى عربياعلي المصري:واصلت إيطاليا لليوم الثامن على التوالي، تفوقها وحصدها للميداليات بالنسخة الـ18 من دورة ألعاب البحر المتوسط التي تحتضنها مدينة تاراجونا بإقليم كتالونيا، بعدما أضافت 17 ميدالية أخرى لتصبح محصلتها الإجمالية 122، قبل يومي

_ إيطاليا تواصل صدارة جدول ترتيب الميداليات.. والفراعنة الأولى عربيا



علي المصري:

واصلت إيطاليا لليوم الثامن على التوالي، تفوقها وحصدها للميداليات بالنسخة الـ18 من دورة ألعاب البحر المتوسط التي تحتضنها مدينة تاراجونا بإقليم كتالونيا، بعدما أضافت 17 ميدالية أخرى لتصبح محصلتها الإجمالية 122، قبل يومين من إسدال الستار على البطولة.

فيما حافظت مصر على موقعها في المركز الخامس، بإضافة 4 ميداليات أخرى ليصبح مجموعها 42 ميدالية، ليستمر تفوقها وبفارق كبير عن الفرق العربية الأخرى المشاركة وهي تونس والمغرب والجزائر وسوريا ولبنان.

ومثلما حدث خلال منافسات الأمس، أضافت مصر 4 ميداليات أخرى لرصيدها، ذهبية وفضية وبرونزيتان، لتصبح محصلتها الإجمالية 42 ميدالية على النحو التالي (15 ذهبية و11 فضية و16 برونزية)، لتأتي في صدارة الفرق العربية المشاركة في البطولة.

وكانت الميدالية الذهبية لمصر مساء أمس الجمعة، من نصيب رمضان درويش الذي هزم بطل إيطاليا في المباراة النهائية للجود فئة 100 كجم.

وفي الفروسية، تُوج الفارس عبد القادر سعيد بالميدالية البرونزية، في الوقت الذي أضاف فيه ثنائي التايكوندو سيف عيسى الميدالية الفضية في منافسات 80 كجم، وهداية ملاك الميدالية البرونزية في منافسات تحت 67 كجم.

واستمرت الهيمنة الإيطالية الواضحة على منافسات البطولة، لتصبح محصلة فرقها الإجمالية 122 ميدالية (41 ذهبية و43 فضية و38 برونزية)، وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيها إسبانيا صاحبة الـ99 ميدالية (29 ذهبية و34 فضية و36 برونزية)، مقابل 83 لتركيا (28 ذهبية و21 فضية و34 برونزية).

وجاء المغرب في الترتيب التاسع برصيد 14 ميدالية، وتونس (9) بـ29 ميدالية، والجزائر (15) بـ11 ميدالية، وسوريا (17) بخمس ميداليات، ولبنان (22) بميدالية وحيدة فقط.

