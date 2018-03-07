مصر تواصل إنشاء أول مركز ثقافي لتعليم اللغة العربية في موريشيوس

المال- خاص قالت السفيرة آية سعد سفيرة جمهورية مصر العربية في موريشيوس، إن هناك جهود منالسفارة المصرية في موريشيوس لإنشاء مركز ثقافي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تحت رعاية الأزهر الشريفوأوضحت أنه تم ترتيب اجتماع بين السادة المسئولين بمكتب فضيلة الإمام شيخ الأزهر وال

المال- خاص

قالت السفيرة آية سعد سفيرة جمهورية مصر العربية في موريشيوس، إن هناك جهود منالسفارة المصرية في موريشيوس لإنشاء مركز ثقافي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تحت رعاية الأزهر الشريف

وأوضحت أنه تم ترتيب اجتماع بين السادة المسئولين بمكتب فضيلة الإمام شيخ الأزهر والسيد “أسد باجلا” عضو مجلس إدارة صندوق المركز الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الفنون والثقافة الموريشية على هامش مشاركة الأخير في المؤتمر الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي عقد بالقاهرة يومي 26 و27 فبراير الماضي.

وأشارت سفيرة مصر في موريشيوس إلى أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع التصور الفعلي لدور المركز المقترح وحدود اختصاصاته،

وأعرب مسئولو المشيخة عن اهتمامهم الكبير بهذه المبادرة باعتبارها الأولى من نوعها في أفريقيا

كما تم الاتفاق على طرح الأزهر الشريف خلال الفترة المقبلة مشروع مذكرة تفاهم وتدشين دورة تدريبية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر كمرحلة تجريبية ستكون محل تقييم تمهيداً لتوسيع نشاط المركز مستقبلاً ليشمل برامج أخرى استجابة لاحتياجات الجانب الموريشي.