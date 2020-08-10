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مصر تواصل إرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان ضمن الجسر الجوى (فيديو)

يأتى ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز أزمتها الحالية
المال - خاص 1:45 م, الأثنين, 10 أغسطس 20 1:45 م, الأثنين, 10 أغسطس 20

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أقلعت طائرة النقل العسكرية الثالثة والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة تضمنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

يأتى ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز أزمتها الحالية.

من جانبه ، قدم مندوب قيادة الجيش اللبنانى العميد الركن إلياس جبر الشكر والتقدير للقيادة المصرية التى دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات.

كما أعرب رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية اللواء الركن محمد خير عن عميق شكره وامتنانه للجهود المصرية الكبيرة والمستمرة والوقوف بجانب الشعب اللبنانى فى محنته الحالية .

والجسر الجوى تأكيد على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبنانى.

بتوجيهات من الرئيس / عبد الفتاح السيسى مصر ترسل مساعدات لدولة لبنان

بتوجيهات من الرئيس / عبد الفتاح السيسى مصر ترسل مساعدات لدولة لبنان …Gepostet von ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ am Montag, 10. August 2020

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بقلم المال - خاص

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