مصر تواسي الولايات المتحدة في حادث إطلاق النار بفلوريدا

المال - خاصأعربت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم، عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية، في ضحايا حادث إطلاق النار على مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا، والذي وقع أمس، وأسفر عن مقتل ١٧ طالباً وإصابة عشرات آخرين.وأكد بيان صادر عن الوزارة صباح اليوم، خالص التعازي والمواساة للإدارة الامري



المال – خاص

أعربت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم، عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية، في ضحايا حادث إطلاق النار على مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا، والذي وقع أمس، وأسفر عن مقتل ١٧ طالباً وإصابة عشرات آخرين.

وأكد بيان صادر عن الوزارة صباح اليوم، خالص التعازي والمواساة للإدارة الامريكية وأسر الضحايا، مشددا علي تضامن حكومة وشعب مصر مع الشعب الأمريكي في هذا المصاب الكبير.

وأضاف البيان أن مثل تلك الأعمال العدائية المشينة تهدف إلى ترويع الآمنين الأبرياء، وتعكس فكراً عدائياً يحض على الكراهية ويمتهن الكرامة الإنسانية، ويتعين محاسبة المسئولين عن اقترافها.