مصر تهنئ مرشح إثيوبيا بالفوز بمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية

أعربت مصر ممثلة في وزارة الخارجية مساء أمس الثلاثاء، عن خالص تهانيها بفوز وزير خارجية إثيوبيا السابق “تادروس أدهانوم” بمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية، مُتمنية له دوام التوفيق والسداد.

وأكدت الخارجية المصرية أن فوز وزير خارجية إثيوبيا السابق بهذا المنصب يُعد فوزًا مُستحقًا لإثيوبيا وأفريقيا بأكملها، ودليل على قدرة أبناء القارة الأفريقية على تولي أرفع المناصب في كافة المنظمات الدولية، مهنئًا حكومة وشعب دولة إثيوبيا الشقيقة بهذا الفوز الكبير والهام.

وأشارت وزارة الخارجية في بيانها إلي أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لترشيح وزير خارجية إثيوبيا السابق لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية، مؤكدةً على تطلع مصر للتعاون مع المدير العام الجديد لتحقيق أهداف المنظمة ومواجهة تحديات الارتقاء بمستوي الرعاية الصحية علي المستوي الدولي.