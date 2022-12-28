مصر تهبط للمركز الرابع بقائمة الدول العربية الأعلى مبيعاً للـ «الملاكى» خلال 9 أشهر

فقدت مصر مركز الوصافة فى قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا لفئة السيارات الملاكى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022.

وجاءت مصر فى المركز الرابع نتيجة تراجع مبيعات السوق بنسبة تصل إلى %23.9، بسبب القيود المفروضة على الاستيراد منذ الربع الأول من العام، وتبعاتها التى أدت إلى نقص المعروض من كل أنواع سيارات الركوب، علاوة على الموجة التضخمية التى تعانيها البلاد، وتأثيراتها على أسعار المركبات التى شهدت قفزات كبيرة.

ورصدت «المال» مبيعات السيارات فى عدد من الدول العربية، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة فوكاس تو موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات، إضافة إلى موقع bestsellingcarsblog، إلى جانب البيانات الواردة فى تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

%2.1 انخفاضًا بالدول العربية

ووفقًا لرصد «المال»، انخفض إجمالى مبيعات السيارات فى 15 دولة عربية خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2022، بنسبة %2، لتتراجع إلى 1.21 مليون سيارة، مقارنة مع مبيعات نفس الفترة من العام الماضى، التى بلغت 1.23 مليون مركبة.

وجاء هبوط المبيعات الإجمالية للدول العربية بسبب تراجع الأرقام المسجلة فى عدد من الأسواق، أبرزها المغرب ومصر وعمان، ولولا النمو المسجل بعدد من الدول الأخرى لكانت نسب الهبوط أكبر.

السعودية تحافظ على الصدارة

وحافظت السعودية على مركز الصدارة فى قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022، بعد أن تمكنت المملكة من بيع وتسليم 441.1 ألف مركبة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى، التى بلغت 432.8 ألف وحدة، بنمو طفيف سجل %1.9.

وصعدت حصة السوق السعودية من إجمالى مبيعات السيارات فى الـ15 دولة عربية، لتسجل بنهاية سبتمبر 2022 ما يقرب من %36.5، مقارنة مع حصتها السوقية خلال العام الماضى، التى بلغت %35.1.

الإمارات تصعد للوصافة

وتمكنت الإمارات من الإطاحة بمصر من مركز الوصيف، بعد ارتفاع مبيعاتها خلال الـ9 أشهرالأولى من العام الحالى، بنسبة تصل إلى %3.2، لتسجل 161.3 ألف مركبة، مقارنة مع مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من عام 2021، التى بلغت 156.3 ألف.

ومع صعود ترتيب الإمارات إلى المركز الثاني، قفزت حصتها السوقية إلى %13.3 بنهاية شهر سبتمبر من عام 2022، مقارنة مع حصتها السوقية فى الفترة ذاتها من العام الماضى، التى قدرت بـ %12.7.

المغرب بالمركز الثالث

وظهر «المغرب»، أكبر منتج للسيارات فى شمال أفريقيا والدول العربية، ثالثًا بقائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا لفئة سيارات الركوب، رغم هبوط أداء السوق المغربية خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجارى بنسبة %8.2.

وبلغت مبيعات المغرب من السيارات الملاكى فى الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022، ما يقرب من 120.9 ألف وحدة، مقارنة مع مبيعات نفس الفترة من العام الماضى، التى سجلت 131.7 ألف سيارة.

وشهدت حصة المغرب السوقية تراجعًا طفيفًا، إذ هبطت من %10.7 بنهاية سبتمبر 2021 إلى %10 بنهاية نفس الشهر من العام الحالي.

مبيعات الدول العربية من السيارات

مصر تتراجع إلى «الرابع»

وتراجع ترتيب سوق السيارات فى مصر بين الدول الأعلى مبيعًا للملاكى بنهاية سبتمبر 2022، من المركز الثانى إلى الرابع، على خلفية هبوط مبيعات السوق بمعدل بلغ %23.9، لتسجل 117 ألف مركبة، على مدار الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 153.9 ألف وحدة تم بيعها فى نفس الفترة العام الماضي.

وهبطت حصة مصر السوقية من إجمالى مبيعات الدول العربية بنهاية سبتمبر من العام الحالى، لتسجل %9.7، مقارنة بحصتها الفترة نفسها من العام الماضى، والتى بلغت %12.5.

الكويت خامسًا

وحصلت الكويت على المركز الخامس لمبيعات الدول العربية من السيارات فى الــ9 أشهرالأولى من 2022، بعد أن تمكنت من تحقيق نمو فى أدائها بنسبة %6.3، لتصعد إلى 85.4 ألف وحدة، مقارنة مع مبيعاتها الفترة ذاتها من 2021، والتى بلغت 80.3 ألف سيارة.

ومع نمو مبيعات السيارات فى الكويت قفزت حصتها السوقية من إجمالى مبيعات السيارات فى الدول العربية، لتصل إلى %7.1 العام الجاري، مقارنة مع حصتها فى عام 2021، والتى بلغت %6.5.

العراق سادسًا

وهيمن «العراق» على المركز السادس فى قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات خلال الفترة من يناير، وحتى نهاية سبتمبر 2022.

وبلغت مبيعات السيارات فى العراق على مدار تلك الفترة 73.2 ألف سيارة، مقابل 65.3 ألف تم بيعها على مدار الـ9 أشهر الأولى من العام الماضى، بنمو بلغ %12.1.

وارتفعت الحصة السوقية للعراق من إجمالى مبيعات السيارات فى الدول العربية، لتصل إلى %6.1 بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة بحصتها السوقية فى الفترة ذاتها من العام الماضى والتى قدرت بـ%5.3.

«عمان» فى السابع

أما المركز السابع، فجاء من نصيب دولة «عمان»، التى شهدت مبيعاتها من سيارات الركوب على مدار الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، تراجعًا بنسبة تصل إلى %11.6، لتهبط إلى 48.6 ألف مركبة، مقارنة مع مبيعاتها الفترة ذاتها من عام 2021، التى بلغت 55 ألف تقريبًا.

وشهدت الحصة السوقية للسوق العمانية تراجعًا طفيفًا، لتصل إلى %4 بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة مع حصتها خلال 2021، والتى قدرت بـ %4.5.

قطر الثامنة

وحصلت «قطر» على المركز الثامن بقائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات بعد أن تمكنت الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى من بيع وتسليم 44.3 ألف مركبة، مقارنة مع مبيعاتها الفترة ذاتها العام الماضي، التى بلغت 33.6 ألف، بنمو %32.1.

وارتفعت حصة قطر السوقية من إجمالى مبيعات السيارات بالدول العربية بمعدل %1، لتقفز إلى %3.7، مقابل %2.7 فى نفس الفترة من العام الماضي.

أما المركز التاسع، فجاء من نصيب «تونس»، التى هبطت مبيعاتها العام الحالي، بنسبة تصل إلى %22.9، لتتراجع إلى 39.4 ألف وحدة، مقارنة مع مبيعاتها الـ9 شهور الأولى من عام 2021، بعدما سجلت 51.1 ألف مركبة.

وهبطت حصة تونس السوقية من إجمالى مبيعات السيارات فى الدول العربية، إلى %3.3، مقابل %4.1 الفترة ذاتها من العام الماضي.

الأردن ترتفع %15

وارتفعت مبيعات السيارات فى الأردن العام الحالي، بنسبة تصل إلى %15.4، لتقفز إلى 25.7 ألف مركبة، مقارنة مع مبيعاتها خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي، التى بلغت 22.3ألف سيارة، لتحتل المركز العاشر فى قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا لفئة سيارات الركوب.

وساهم نمو مبيعات السوق فى الأردن فى زيادة حصتها السوقية عربيا، ليصل إلى %2.1 نهاية سبتمبر 2022، مقابل %1.8 عام 2021.

الجزائر تعود للنمو

وعاد النمو لسوق السيارات فى الجزائر بعد أن ارتفعت الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022 بنسبة تصل إلى %5.9، ليسجل 16.8 ألف مركبة، مقابل 15.9 ألف مركبة، بنمو وصل إلى %5.9، لتستحوذ بذلك على حصة تصل إلى %1.4، من إجمالى مبيعات السيارات بالدول العربية.

وجاءت الجزائر فى المركز الحادى عشر بين الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات الملاكى خلال ال9 شهور الأولى من العام الحالي.

وعانت سوق السيارات فى الجزائر العديد من الأزمات السنوات العشر الماضية، الأمر الذى تسبب فى هبوط أداء السوق من نصف مليون مركبة مبيعة سنويًا، إلى أقل من 50 ألفا بعد أن قررت سلطاتها وقف نشاط الاستيراد والتصنيع.

وخلال الأيام القليلة الماضية صدر مرسومان بالجريدة الرسمية الجزائرية أعادا الحياة مرة أخرى لسوق السيارات، وهما فتح باب استيراد المركبات الجديدة، ومنح فرص تصنيعها محليًا.

كما صدر مرسوم لاحق سمح للمواطنين فى الجزائر باستيراد السيارات المستعملة، التى مر على إنتاجها 3 سنوات، على أن تكون المركبة للاستخدام الشخصي، الأمر الذى وصفته تقارير بجرعة أكسجين لسوق السيارات الذى عانت من التجمد والانسداد لسنوات.

كما وقعت مجموعة ستلانتيس، ثانى أكبر منتج للمركبات فى أوروبا بعد فولكس فاجن، اتفاقية مع الحكومة الجزائرية لإنتاج سيارات فيات الملاكى محليا.

البحرين الثانية عشرة

وحصلت البحرين على المركز الثانى عشر فى قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات الملاكي، فى الـ9 أشهر الأولى من 2022، بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 15.2 ألف مركبة، مقابل 18.4 ألف وحدة الفترة ذاتها العام الماضي، بتراجع %16.9.

ومع تراجع مبيعات البحرين من السيارات، انخفضت حصتها السوقية من %1.5 عام 2021، إلى %1.3 نهاية سبتمبر 2022.

لبنان الأعلى نموًا

وحصل لبنان على المركز الثالث عشر بقائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات الملاكى الفترة من يناير حتى سبتمبر 2022، بعد أن تمكنت من بيع وتسلم 14.5 ألف سيارة، مقارنة مع 9.5 ألف، الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل نمو %52.

ويعد لبنان أعلى أسواق المنطقة العربية نموًا فى مبيعات سيارات الركوب، مما ساهم فى زيادة حصتها السوقية من %0.8 عام 2021، إلى %1.2 نهاية سبتمبر 2022.

مبيعات الدول العربية من السيارات معدلات نمو

اليمن وسوريا الأضعف

وجاء كل من اليمن وسوريا فى أواخر قائمة أسواق الدول العربية وفقاً لمبيعات الملاكى على مدار الـ9 شهور الأولى من العام الجاري.

وحصل اليمن على المركز الرابع عشر بمبيعات إجمالية سجلت 4.9 ألف سيارة، مقابل 6.8 ألف مركبة الفترة المماثلة 2021، بتراجع %28.8.

وهبطت حصة اليمن السوقية من إجمالى مبيعات السيارات فى الدول العربية إلى %0.4 بنهاية سبتمبر 2022، مقابل %0.6 فى عام 2021.

وأصبحت سوريا أكثر أسواق المنطقة العربية تراجعًا، بعد أن هبطت مبيعاتها %83.1، فى ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تعانيها البلاد منذ سنوات، بالتزامن مع الصراعات الدائرة هناك لتكتفى السوق بتسليم وبيع 278 سيارة فقط على مدار الـ9 شهور الأولى من العام الحالي، مقابل 1644 مركبة الفترة ذاتها 2021.