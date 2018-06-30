مصر تنهي مشاركتها بدورة ألعاب المتوسط في المركز الخامس بـ45 ميدالية

علي المصريأنهت بعثة مصر المشارِكة في دورة ألعاب البحر المتوسط "تاراجونا 2018"، في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 45 ميدالية متنوعة، بواقع "18 ذهبية و11 فضية و16 برونزية".واحتلّت إيطاليا الصدارة برصيد 152 ميدالية، وجاءت إسبانيا صاحبة التنظيم في المركز الثالث برصيد 117 ميدالية، و

علي المصري





أنهت بعثة مصر المشارِكة في دورة ألعاب البحر المتوسط “تاراجونا 2018″، في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 45 ميدالية متنوعة، بواقع “18 ذهبية و11 فضية و16 برونزية”.

واحتلّت إيطاليا الصدارة برصيد 152 ميدالية، وجاءت إسبانيا صاحبة التنظيم في المركز الثالث برصيد 117 ميدالية، ويحتل المنتخب التركي المركز الثالث برصيد 92 ميدالية.

وتأتي فرنسا في المركز الرابع برصيد 95 ميدالية، فيما حصدت اليونان نفس عدد ميداليات مصر برصيد 45 ميدالية، لكن اﻷخيرة تتفوق بفارق الميداليات الذهبية، حيث حصدت مصر 18 ذهبية مقابل 12 لليونان.