مصر تنهي تصفيات المونديال بتعادل مثير أمام غانا

- شيكابالا يكافئ كوبر ويسجل هدفه الدولي الأول مع الفراعنة علي المصري أنهي منتخب مصر، مشوار تصفيات كأس العالم "روسيا 2018"، بتعادل مثير أمام مضيفه منتخب غانا، في اللقاء الذي أقيم بينهما علي ملعب "بابا يارا" بمدينة كيب كوست، في…

– شيكابالا يكافئ كوبر ويسجل هدفه الدولي الأول مع الفراعنة





علي المصري

أنهي منتخب مصر، مشوار تصفيات كأس العالم “روسيا 2018″، بتعادل مثير أمام مضيفه منتخب غانا، في اللقاء الذي أقيم بينهما علي ملعب “بابا يارا” بمدينة كيب كوست، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة للتصفيات.

ساد الهدوء أغلب فترات الشوط الأول، حيث ظهر جليا تلك الرغبة الغانية في رد الدين للمصريين لخسارة موقعة الذهاب، وهو ما فرض على المجموعة المصرية ضرورة التراجع للملعب الخاص بها لمنع الخطر عن مرمى إكرامي، الذي كان أكثر اللاعبين ظهوراً بفضل خروجه للسيطرة على الكرات العرضية أو تصديه لتسديديتن من خارج المنطقة.

شهد تشكيلة المنتخب المصري مشاركة أسماء جديدة، حيث لعب محمود عبدالرازق “شيكابالا” والمهاجم عمرو مرعي في خط المقدمة مدعومين بمحمود حسن “تريزيجيه” ورمضان صبحي، فيما كان سام مرسي يتولى مساندة محمد النني في ارتكاز الوسط.

هذه العوامل ساهمت في تقليص الألعاب الهجومية “للفراعنة” ولربما كانت الهجمة الأخطر تلك التي مررها شيكابالا إلى تريزيجيه فدخل منطقة الجزاء وسددها قوية ليبعدها الحارس للركنية.

في الشوط الثاني، ورغم تسريع الغانيين لإيقاعهم الهجومي وتوالي ظهورهم في الثلث الأخير، لكن تطور الأداء الهجومي للمصريين، فانطلق تريزيجيه من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية بعيدا عن رقابة الدفاع، استلمها شيكابالا وسددها قوية عن يسار الحارس، هدف مصر الأول في الدقيقة 61، وهدفه الدولي الأول مع الفراعنة.

وقبل أن ينظم المصريون صفوفهم تمهيدا للدفاع عن التقدم، جاء الرد الغاني بسرعة، وصلت الكرة إلى جايسي الذي تقدم دون ضغط ثم سدد كرة صاروخية لامست قدم المدافع وغالطت إكرامي، هدف التعادل في الدقيقة 64.

مضت الدقائق التالية وسط محاولات من أصحاب الأرض لخطف هدف الفوز، لكن الدفاع المصري كانت له الغلبة في النهاية وحافظ على نتيجة التعادل، لينهي منتخب مصر مشواره بالتصفيات بتعادل ثمين خارج أرضه أمام منتخب غانا القوي.