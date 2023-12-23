مصادر مصرية تنفي بدء إسرائيل عملية برية من «كرم أبو سالم» على الحدود

نفت مصادر مصرية مطلعة، اليوم السبت، ما أورده إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من منفذ كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر.

كانت المصادر المصرية أعلنت في الربع الأول من الشهر الجاري أن هناك ترتيبات لتشغيل منفذ كرم أبو سالم، لافتة إلى أن الترتيبات ستكون بنفس آليات عمل منفذ العوجة.

يذكر أن وسائل إعلام فلسطينية، أفادت الخميس الماضي، باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم مدير معبر كرم أبو سالم جراء استهداف من طيران الاحتلال لمرافق المعبر في أثناء العمل من الجانب الفلسطيني.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة داخل معبر كرم أبو سالم التجاري وهو ما أدى إلى استشهاد مدير معبر كرم أبو سالم العقيد بسام غبن، في الغارة الإسرائيلية.