مصر تنضم لنداء دولي يدعو للتخفيف من آثار «كورونا» على التحويلات المالية للمهاجرين

قالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إنه فى إطار الجهود المصرية داخلياً وخارجياً للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا، بما فى ذلك الحد من انعكاساتها السلبية على العمالة المهاجرة والتحويلات المالية للمهاجرين، انضمت مصر إلى نداء عمل دولى، من المقرر إطلاقه اليوم 22 الحالي.

وأضاف بيان وزارة الخارجية، أن النداء الدولي يدعو للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على التحويلات المالية للمهاجرين وأسرهم وبلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وعدد من المؤسسات الدولية والدول على رأسهم سويسرا وبريطانيا.

ويهدف النداء إلى زيادة الوعي بالآثار المشار إليها مع دعوة جميع الأطراف المعنية بقطاع التحويلات والمؤسسات الدولية لاتخاذ ما يلزم من تدابير للتخفيف منها.

وحرصت مصر على أن تكون من أوائل الدول المنضمة لهذا النداء الدولي لتسليط الضوء على تضرر العمالة المهاجرة، ومن بينها العمالة المصرية فى الخارج، من الإجراءات السلبية المرتبطة بأزمة كورونا وجذب اهتمام المجتمع الدولي للتعامل مع الآثار السلبية للأزمة على العمال المهاجرين وأسرهم ودولهم ووضع الموضوع ضمن مجالات الاهتمام ذات الأولوية.