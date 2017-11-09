مصر تنضم لاتفاقية يوبوف.. مارس المقبل

❏ لجنة توجهت لمقر الاتحاد فى فيينا لإنهاء الإجراءات الصاوى أحمد كشف عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن مصر تنضم رسميا إلى اتفاقية «يوبوف»، مارس المقبل. قال وزير الزراعة فى تصريح لـ«المال»، إن لجنة مشكلة من وزارة الزراعة توجهت إلى مقر الاتحاد الدولى فى ف

❏ لجنة توجهت لمقر الاتحاد فى فيينا لإنهاء الإجراءات

الصاوى أحمد

كشف عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن مصر تنضم رسميا إلى اتفاقية «يوبوف»، مارس المقبل.

قال وزير الزراعة فى تصريح لـ«المال»، إن لجنة مشكلة من وزارة الزراعة توجهت إلى مقر الاتحاد الدولى فى فيينا، لإنجاز إجراءات انضمام مصر للاتفاقية بشكل أسرع، بدلا من المراسلات عبر البريد الإلكترونى.

خاطبت وزارة الزراعة فى 2016، الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية، للحصول على آخر الاشتراطات اللازمة لحصول مصر على عضوية اليوبوف، التى تقرر حق المنتجين الأصليين فى استخدام أصناف التقاوى والبذور المحمية، والاعتماد عليها فى استحداث أصناف جديدة.

يذكر أن «يوبوف» اتفاقية معترف بها عالميا، تعتبر بمثابة الجهة الحامية للملكية الفكرية لإنتاج للتقاوى،التى تتم عبر الشركات الزراعية على مستوى العالم.

ولفت الوزير إلى أن الاتحاد طلب إجراء بعض التصويبات على بعض البنود فى اتفاقية انضمام مصر المرتقب، وقانون حماية الأصناف النباتية المصرى، وبالفعل سلمت التعديلات لوزير الشئون النيابية، عمر مروان، الذى سلمه لمجلس النواب، لاعتماده على وجه السرعة، دون عرضه على لجنة الزراعة بالبرلمان، نظرا لضيق الوقت.

بينما أوضح مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن أبرز الملاحظات كانت على المادتين 189 و206 من قانون حماية الأصناف النباتية، لافتا إلى أن هدف “التصويبات” التشديد على جودة الأصناف وضمان تجانسها وتميزها بما يضمن انضمام مصر للاتفاقية.

أكد المصدر أن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، يتابع بشكل شخصى ملف انضمام مصر لهذه الاتفاقية، ويسهل سير العمل للجان التى تتابع ذلك.

وأشار إلى أن الانضمام لتلك الاتفاقية الدولية يعتبر إحدى الآليات الجديدة، التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها بشكل سريع، عبر تطبيق القواعد والإجراءات الدولية فيما يتعلق بتحسين منظومة إنتاج الحاصلات الزراعية.

وظهرت الشركات العملاقة فى مجال إنتاج أصناف نباتية وتقاوى تتميز بخصائص أكبر عن الأصناف الأخرى، منها تحمل درجات الحرارة، وزيادة معدلات إنتاج الصنف، مقاومة بعض الأمراض، وملاحظة أنه بعد دمج معظم الشركات العالمية المنتجة للبذور، وإثبات سيطرتها على المجال، بدأت الدول تبحث عن آلية لتوفير حماية كافية للأصناف النباتية الجديدة على المستوى الدولى، لا سيما بعد أن ضاعت أصول وراثية عديدة للدول، منها مصر، بسبب عدم وجود قانون يحمى الأصناف النباتية.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق فى 2016، على مشروع إصدار قانون لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، وضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، فى ضوء انضمام مصر إلى معاهدة حماية الأصناف النباتية الجديدة “اليوبوف”.

وينص مشروع القانون على تأكيد سيادة الدولة على الموارد الإحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة، وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها لضمان استدامتها حتى لا يؤدى إلى الإهدار، فضلًا عن سداد الحقوق المترتبة عليها عند استحقاقها.

كانت بعض الاعتراضات البرلمانية أظهرت مؤخرا رافضة الانضمام لهذه الاتفاقية، لما وصفوه من إخلال لدور الدولة أمام المزارعين من جانب وتحكم، الشركات المنتجة للبذور من جانب آخر، من أبرزهم هالة السعيد، النائبة البرلمانية كما وافقت لجنة الزراعة والرى، على الانضمام للاتفاقية بشكل رسمى، خلال انعقاد الدورة البرلمانية الماضية.