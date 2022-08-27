مصر تنشئ أول وحدة بنك حيوى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين، والذى تمّ الإعلان عنه فى مارس 2021، تنشئ القوات المسلحة أول وحدة بنك حيوي (Bio Bank) أوتوماتيكيًّا بالكامل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع شركتي (أسكيون Askion الألمانية، ميرا لاب Miralab المصرية).

وتتمثل أهمية وحدة البنك الحيوي في قدرته على حفظ وتخزين جميع أنواع العيّنات المستخدمة في البحث العلمي لسنوات طويلة، مما يسهم في تسهيل عملية دراسة العينات الحيوية دون الخوف من تلفها.

يأتي هذا الإنجاز الجديد من منطلق حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر وفى ظل الجمهورية الجديدة.