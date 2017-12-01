مصر تنجح في حشد توافق المجتمع الدولى لإدانة حادث بئر العبد

المال- خاصصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارحية، بأن وفد مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك نجح، وبتوجيه من سامح شكرى وزير الخارجية، بعد أيام قليلة من وقوع الحادث الإرهابى في مسجد الروضة ببئر العبد، فى استصدار قرار بتوافق الآراء من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة حادث

المال- خاص





صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارحية، بأن وفد مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك نجح، وبتوجيه من سامح شكرى وزير الخارجية، بعد أيام قليلة من وقوع الحادث الإرهابى في مسجد الروضة ببئر العبد، فى استصدار قرار بتوافق الآراء من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة حادث مسجد الروضة الإرهابى.

وفى عرضه لمشروع القرار أمام الجمعية العامة، أشار السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن القرار المصرى يؤكد ضرورة تعزيز ثقافة السلام وأهمية وقف والتصدى للهجمات الإرهابية الموجهة إلى دُور العبادة والمنشآت الدينية والأماكن المقدسة، ويدين الحادث الإرهابى الذى وقع ضد مصلين أبرياء بمسجد الروضة وأسفر عن استشهاد 310 أشخاص، من بينهم 27 طفلًا، موجهًا الشكر للدول التى أعربت عن تأييدها للقرار المصرى وتلك التى قامت بتبنّيه.

وأضاف أن القرار المصرى هو رسالة قوية من المجتمع الدولى إلى الاٍرهاب باعتزامنا القضاء عليه وفشله فى زعزعة ثقتنا وإصرارنا على المضي قدمًا في طريق التنمية والرخاء.

الجدير بالذكر أن القرار المصرى، والذى تبنّته 78 دولة، هو الأول من نوعه للجمعية العامة، وهو الأمر الذى يعطى رسالة قوية إلى المجتمع الدولى بوقوفه بشكل قوى ومتحد خلف مصر في معركتها ضد الاٍرهاب، وقد قامت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فضلًا عن البعثات المصرية بالدول المختلفة بجهود كبيرة طوال الأيام القليلة الماضية لحشد التأييد للقرار المصرى، وهى الجهود التى أسفرت عن اعتماد القرار بالتوافق وبهذا التأييد الكبير له.