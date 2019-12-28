مصر تنجح في تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس (صور)

نجحت مصر في تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بعد رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال الاحتفالية -اليوم السبت- إنه تم استخدام 7 آلاف و260 كوبًا على مساحة 60 مترًا، وذلك فى احتفالية كبرى بالبهو الخارجي للمتحف المصري الكبير.

وأضاف أن “جينيس” مؤسسة دولية وتحطيم مصر للرقم القياسي في المتحف، وارتباط ذلك بصورة أحد الملوك العظماء في الحضارة المصرية القديمة يعد ترويجًا عالميًا للمتحف بشكل كبير، والمقرر افتتاحه نهاية عام 2020.

وأشار إلى أنه تم كسر الرقم السابق، وكان 4700 كوب لرسم الفنان الراحل (الفيس بريسلي).