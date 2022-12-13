مصر تنجح فى اجتياز التفتيش الدولى للإيكاو

نجحت مصر في اجتياز تفتيش المنظمة الدولية للطيران المدني “الايكاو” الذى جرى على مدار الأسبوعين الماضيين وانتهى مطلع الأسبوع الحالى على سلطة الطيران المدنى وكلا من مطارى القاهرة وبرج العرب للتأكد من مطابقة إجراءات الأمن والسلامة التى يتم تنفيذها بقطاع الطيران المدنى المصرى للمعايير والقواعد القياسية العالمية التى وضعتها منظمة الإيكاو.

أسفر التفتيش الذى أجراه فريق المنظمة الدولية للطيران المدنى عن حصول مصر على مستوى أعلى من متوسط التقييم العالمى فى تطبيق الدول لمعايير السلامة الجوية والأمن وتشريعات الطيران.

يأتى هذا التفتيش والتدقيق الأمنى فى إطار التفتيشات الدورية التى تجريها المنظمة الدولية على مختلف دول العالم ومن بينها مصر .

وقد أعرب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني عن سعادته باجتياز مصر التفتيش الدولى لمنظمة الإيكاو بنجاح وهو مايؤكد أن مصر تطبق أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية فى مختلف مجالات الطيران.

وقدم وزير الطيران التهنئة والشكر لجميع العاملين بوزارة الطيران المدنى وهيئاتها وشركاتها التابعة على مجهوداتهم الكبيرة التى أسفرت عن اجتياز قطاع الطيران المدنى المصرى التفتيش الدولى للإيكاو بنجاح كبير وبصورة مشرفة تليق بمكانة مصر بما يعزز ثقة مجتمع الطيران الدولى فى الإجراءات التى تطبقها الدولة المصرية فى مختلف أنشطة الطيران .

وأكد الوزير أن تعزيز إجراءات الأمن والسلامة الجوية وتطبيقها بكل دقة يأتى فى مقدمة الأولويات فى ظل ماتواجهه صناعة الطيران المدني من تحديات مؤكداً أن سلطة الطيران المدني ومطارى القاهرة وبرج العرب حققوا مستوى قياسي دولي متقدم في مجال تطبيق إجراءات السلامة والأمن وقد ظهر ذلك جلياً من نتائج التفتيش المتميزة .

ومن جانبه أشاد فريق التفتيش الدولي لمنظمة الإيكاو برئاسة كارين زادويان بتطبيق مصر معايير الأمن والسلامة الجوية ومطابقتها لأعلى المعايير الدولية التي وضعتها منظمة ” الإيكاو “.

كما أشادوا بحرص وزير الطيران المدنى على الإجتماع بصفة دورية بأعضاء اللجنة العليا لأمن وتسهيلات الطيران فى مصر لمتابعة الاجراءات الأمنية والتدابير المتخذة بالمطارات وشركات الطيران المصرية والتعاون الفعال بين كافة الإدارات بسلطة الطيران وكذلك التنسيق المتميز والمستمر بين كافة الجهات والأجهزة الأمنية العاملة بالمطارات المصرية وجميع شركات الطيران وكذلك منظومة العمل داخل سلطة الطيران والمطارات والشركات المصرية.

وأشاد رئيس فريق التفتيش الدولى بالجهد والتطور والتميز من جانب وزارة الطيران وهيئاتها شركاتها التابعة خلال التدقيق الأمني والتفتيش لهذا العام عن المرات السابقة .

وقال الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني إن الفريق الدولي للتفتيش قام بزيارات ميدانية للتفتيش على سلطة الطيران المدنى وكذلك مطارى القاهرة وبرج العرب الدوليين لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الفنية والأمنية وخطط السلامة والأمن والطوارئ التي يتم تنفيذها بالمطارات وشركات الطيران وخاصة فى أوقات الذروة .

وأضاف أن وفد “الإيكاو” قام بالتدقيق الأمنى علي كافة الإدارات المعنية العاملة بسلطة الطيران المدني ومطارى القاهرة وبرج العرب.

وأشار إلى أن فريق التفتيش الدولى أبدى عدداً من المقترحات التى من شأنها تحسين بيئة العمل مؤكداً أنه بدأ بالفعل العمل على تنفيذ تلك المقترحات بما يسهم فى الإرتقاء بأداء قطاع الطيران المدنى المصرى.