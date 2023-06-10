مصر تنتج 692 مليون طن من المنتجات البترولية محليًا خلال الـ9 سنوات الماضية

قالت وزارة البترول فى بيان صادر عنها، إنها قد لبّت كامل احتياجـات السوق المحلية خـلال الـ9 سنوات الماضية، والتى بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، مع تحقيق استقرار كامل فى توفيرها بالسوق المحلية، وإنهاء الأزمات والاختناقات، وارتفع إنتاج الغاز لأعلى معدلاته محققًا اكتفاءً ذاتيًا للبلاد وفائضًا للتصدير.

كما بيّنت “البترول” أن النتائج الداعمة للاقتصاد واستدامة العمل بصناعتى البترول والتعدين، ستعود على تصدير الغاز بعدما تحقق من زيادة فى إنتاجه والاكتفاء الذاتى فى توفيره محليًا، والعودة مجددًا إلى تصديره والتحول إلى مركز إقليمى هام لاستقباله وإعادة تصديره إلى مختلف أسواق العالم وخاصة السوق الأوروبية، علاوة على التوسع فى مشروعات القيمة المضافة فى صناعتى التكرير والبتروكيماويات والقفزة التى حققتها الثروة المعدنية، حيث زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 8,3 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% مما يوضح الجهود التى تتم فى هذا القطاع.

وأفادت الوزارة أن قطاع البترول والغاز قد وضع أقدامه على طريق الحياد الكربونى متبنيًا إستراتيجية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من كافة عملياته واستخدام التقنيات المتطورة فى سبيل تحقيق ذلك، ليتبوء مقعده لأول مرة فى تاريخ قمم المناخ خلال قمة COP27 بمصر كشريك فى الجهود الدولية لحل قضية التغير المناخى، وتلك النتائج على مدار السنوات التسع الماضية كانت نتاج عمل مستمر بعد تحديات صعبة مرت بهذه الصناعة منذ أكثر من عقد كالانقطاع عن طرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية والتباطؤ فى الاستثمارات والتراكم لمستحقات الشركاء الأجانب، وما زال قطاع البترول لديه الكثير ليقدمه فى ظل توافر الاحتمالات البترولية والغازية والتعدينية وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمى فيما يخص هذا المجال استكشافًا وتنمية وإنتاجًا واستدامة للأعمال.