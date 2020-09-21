سيـــاســة

مصر تناقش مع الاتحاد الأوروبي الأوضاع الإقليمية والتحديات المُشتركة

أعرب وزير الخارجية عن استعداد مصر لتدشين تعاون ثلاثي مع الاتحاد الأوروبي في دول القارة الأفريقية
سمر السيد 3:14 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 3:14 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من أوليفر فاريلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، للتباحُث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات.

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وضرورة العمل نحو تعظيم الاستفادة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بما يعزز التعاون التنموي والاقتصادي بين الجانبين.

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وأكد الوزير شكري تطلع مصر لاستقبال الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، من خلال تشجيع الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأوروبية على زيادة حجم مشروعاتها في مصر، وكذا تسهيل عملية نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الوزير شكري أعرب عن استعداد مصر لتدشين تعاون ثلاثي مع الاتحاد الأوروبي في دول القارة الأفريقية، لدعم جهود التنمية بتلك الدول بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة ويحافظ على مصالح الجانبين.

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وذكر حافظ أن الاتصال شهد كذلك نقاشاً حول الأوضاع الإقليمية والتحديات المُشتركة التي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه أكد المفوض “فاريلي”، على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل للاستقرار والأمن في المنطقة.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يعول على التنسيق والتعاون الوثيق مع مصر بهدف حلحلة الأزمات التي تشهدها المنطقة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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