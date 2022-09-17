مصر تناقش مع «أكور» وجهاز قطر للاستثمار مخطط لإنشاء منطقة سياحية عالمية غرب العلمين

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، خطط إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العلمين، على الشريط الساحلي الممتد لمسافة ٦ كيلومترات، بما تتميز به من موقع فريد، يؤهلها لاستقطاب من 2-3 ملايين سائح لزيارتها سنويا.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس الاستثمار في إقليم أفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، وأعضاء وفد قيادات شركة Accor العالمية للفنادق والضيافة، بحضور المستثمرين السياحيين ناصر عبد اللطيف، ونادر هشام على.

استهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بنتائج الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة قطر الشقيقة، والمشاورات المثمرة التي أجراها مع أخيه الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، وما شهدته الزيارة من لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين.

وقال رئيس الوزراء إن هذه الزيارة المهمة تعطي زخماً للعلاقات الأخوية بين مصر وقطر، لاسيما في شقها الاقتصادي، في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السياحة والفنادق والضيافة.

واستعرض رئيس الوزراء الفرص الاستثمارية المتعددة في الفنادق التي تعتزم الدولة فتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمشاركة في إدارتها.

ومن جانبه أكد فيصل بن ثاني آل ثاني، أن زيارتهم الحالية إلى مصر، والتي زاروا خلالها عدة مدن سياحية مصرية زادت من حجم إعجابهم بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وبنية تحتية متميزة في كل المدن التي قاموا بزيارتها، مما جعلهم متحمسين للاستثمار في القطاع السياحي وقطاع الفنادق في مصر، سواء في الفنادق الحالية، أو من خلال استثمارات وإنشاءات جديدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Accor أنهم يتواجدون في مصر بالفعل باستثمارات من خلال حق الانتفاع بإدارة فندق سوفيتيل الجزيرة، وغيرها من الفنادق.

وأضاف أن الشركة تعتبر مصر واحدة من أهم ثلاث وجهات استثمارية لها فى المنطقة، وهناك اهتمام كبير لدى الشركة بالسوق المصرية.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال المباحثات حول المشروعات التي سيجرى تنفيذها، والفنادق التي سيتم ضخ استثمارات بها، والانتهاء من ذلك في أسرع وقت ممكن، للاستفادة من الزخم الكبير الذى حققته زيارة الرئيس السيسي إلى قطر الشقيقة.