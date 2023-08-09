مصر تنافس الوافدين الجدد فى مؤشر تعهيد الخدمات العالمية خلال 2023

أصدرت مؤسسة الأبحاث الأمريكية «كيرنى» تقرير «مؤشر مواقع الخدمات العالمية GSLI» والذى يرصد اتجاهات الشركات العالمية فى تعهيد عملياتها لمقاصد خارجية.

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع نمو حجم سوق خدمات مراكز الاتصالات العالمية من 624 مليار دولار فى 2022 إلى 681 العام الحالى بنسبة صعود سنوى تصل إلى %8 حتى 2027.

ويصدر مؤشر GSLI» وهو اختصار لـ «Global Services Location Index» كل عامين، ويستند فى تقييمه على 52 مقياسا ضمن 4 تصنيفات رئيسية وهى (الجاذبية المالية، وبيئة الأعمال، والمهارات المدربة، والتعامل مع المتغيرات الرقمية المحيطة).

كما رصد التقرير 78 دولة يعتمد فى ترتيبها على مجموع ما تحرزه من 10 نقاط.. وجاءت مصر فى مقدمة الدول الأفريقية وفى المرتبة 23 عالميا والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مقابل المرتبة 15 عالمياً فى 2021، وذلك بسبب مجموعة عوامل اقتصادية وجيوسياسية منها تذبذب سعر صرف العملة الأجنبية والحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر التقرير أن مصر بدأت التركيز بقوة على تطوير المهارات التكنولوجية الناشئة وإنشاء العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، لتسهيل الوصول إلى المهارات المتخصصة والكوادر المدربة من الشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات وربطهم بسوق العمل وتحسين قابلية التوظيف، مع تعزيز نموهم المهنى ومساعدة مصر فى الحفاظ على مكانتها كمركز إقليمى للمواهب وتصدير خدمات.

ووضع التقرير «الهند» فى المركز الأول محرزة 6.91 من إجمالى 10 نقاط، تلتها الصين بـ 6.67، وماليزيا ثالثا بـ 6.14 نقطة، والبرازيل رابعا بـ 6.07.

وجاءت بريطانيا فى المركز الخامس بـ 5.96 نقطة، أعقبتها إندونيسيا 5.91 نقطة، وحلت فيتنام سابعا 5.86، وأمريكا ثامنا بـ 5.75، وتايلاند تاسعا 5.69، والمكسيك عاشرا 5.68.

وشهدت المملكة المتحدة تغيرًا ملحوظًا مع انتقالها إلى قائمة الخمس الكبار وهى المرة الأولى التى ينافس فيها اقتصاد «غربى» على مراكز متقدمة ضمن المؤشر.

على صعيد آخر، احتلت الإمارات المركز الأول فى صناعة خدمات مراكز الاتصالات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و21 عالميا، الأمر الذى أرجعه التقرير إلى كونها باتت موطنا لأكثر من 4000 شركة ناشئة تمثل %39 من إجمالى عدد كيانات «ستارت آبس» المتواجدة بالمنطقة، بالإضافة إلى علاقاتها الجيدة مع الدول المحيطة.

بينما جاءت «تركيا» فى المركز الثالث بالمنطقة و26 عالميا بدعم إنشائها مراكز ومختبرات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تضم أيضا أكثر من 129 جامعة حكومية و75 أخرى خاصة و727 مركزا لتكنولوجيا المعلومات، وحوالى 300 ألف موظف فى صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وقفزت «المغرب» على مؤشر GSLI نحو 12 مركزا عالميا لتأتى فى المرتبة 28 مع توافر كوادر بشرية متعددة اللغات منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، إلى جانب وجود خطة للحكومة لخلق ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل جديدة بحلول 2026.

وانضمت للمؤشر دول جديدة منها «الإكوادور» التى جاءت فى المركز 63 مسجلة 4.42 نقطة، تلتها سلوفينيا 64 بـ 4.39، ثم اليونان 65 بـ4.38، وبعدها بلجيكا 66 بـ 4.27، فيما حلت السعودية 67 بـ 4.22، وتذيلت دولة لبنان المؤشر فى المرتبة 78 برصيد 2.74 نقطة.