مصر تمد شراء قمح بنسبة رطوبة 13.5% لتسعة أشهر إضافية

رويترز قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان يوم السبت إن مصر، أحد أكبر مشتري القمح في العالم، ستسمح باستيراد قمح يحتوي على نسبة رطوبة 13.5 بالمئة لمدة تسعة أشهر إضافية في مد لقرار صادر العام الماضي. وأضاف البيان ”بناء…

رويترز

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان يوم السبت إن مصر، أحد أكبر مشتري القمح في العالم، ستسمح باستيراد قمح يحتوي على نسبة رطوبة 13.5 بالمئة لمدة تسعة أشهر إضافية في مد لقرار صادر العام الماضي.





وأضاف البيان ”بناء على طلب من وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بمنح مهلة إضافية لمدة 9 شهور للقرار الخاص بتحديد نسبة المحتوي الرطوبي للقمح المستورد بـ 13.5% اعتبارا من 3 يوليو الماضي“.





وأشار البيان إلى أن القرار يأتي ”في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة علي تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية للسوق المحلية بمواصفات قياسية عالمية وجودة عالية“.





وكان القمح الروسي يشكل الغالبية العظمى من مشتريات مصر في الأعوام القليلة الماضية. وقد يعزز السماح بمستويات رطوبة أعلى الشراء من مصادر أخرى مثل فرنسا التي تعتزم إنتاج قمح بمحتوى رطوبة أعلى.

