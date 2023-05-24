مصر تمد إعفاء شركات الطيران من رسوم «الجُعل» تنشيطا للسياحة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل “الجُعل” حتى 31/3/2024، وذلك لجميع دول العالم، تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح عدة محافظات لاستخدامها في إقامة جبانَات.

والمساحات هي: مساحة 13.6 فدان ناحية مركز “ساحل سليم” بمحافظة أسيوط، لصالح محافظة أسيوط، ومساحة 4.7 فدان ناحية مركز “قفط” بمحافظة قنا لصالح محافظة قنا.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1478.34 فدان ناحية “الفشن” بمحافظة بني سويف، نقلًا من الأراضي المُخصصة لمحافظة بني سويف.

وذلك ليتكامل استغلالها مع أراضي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من أجل زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية بالاعتماد على أساليب الري الحديثة وتوفير فرص العمل.