اقتصاد وأسواق

مصر تمدد مهلة قرار تحديد نسبة الرطوبة بـ القمح المستورد عامًا

القرار يهدف لجعل البلاد قادرة على تنويع مناشئ التوريد.
المال - خاص 5:18 م, السبت, 8 فبراير 20 5:18 م, السبت, 8 فبراير 20

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قالت وزارة التجارة اليوم السبت إن مصر أكبر مشتر لـ القمح في العالم، قررت تمديد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الخاص بتحديد نسبة الرطوبة في حبوب القمح المستوردة، والتي يتعين ألا تزيد عن 13.5 بالمئة، لمدة عام ينتهي في أبريل نيسان 2021.

وبحسب وكالة “رويترز” أضافت الوزارة أن القرار يهدف لجعل البلاد قادرة على تنويع مناشئ التوريد.

وقال المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية… لقرب انتهاء العمل بالمهلة وذلك بعد دراسة الوزارة لمخزون البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية لضمان توفيرها للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.

وتسعى عادة الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الحكومية التي تشتري الحبوب، لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

واشترت الهيئة في أحدث مناقصة دولية 180 ألف طن من القمح الفرنسي.

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بقلم المال - خاص

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