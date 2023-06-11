مصر تلقت 1.7 مليار دولار ودائع جديدة من قطر وليبيا بنهاية 2022

حصلت مصر على وديعة قطرية بقيمة مليار دولار وأخرى ليبية بنحو 700 مليون دولار، وذلك بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.



وسجل الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، مرتفعًا بنحو 7.2 مليار دولار بمعدل 4.6% مقارنة بنهاية يونيو 2022.



وأرجع تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي مدفوعات القروض والتسهيلات بقيمة 7.2 مليار دولار أمريكي، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى للديون الخارجية.



ودائع خليجية

وكان البنك المركزي قد أعلن، خلال مارس الماضي، مد أجل وديعتين لكل من الإمارات والكويت بقيمة 2.658 مليار دولار.

ومد «

» أجل استحقاق وديعة إماراتية بقيمة 5.685 مليون دولار إلى أغسطس 2027 بدلًا من أغسطس 2022، فيما مدّ أجل استحقاق الوديعة الكويتية البالغة 2 مليار دولار إلى سبتمبر 2023 بدلًا من سبتمبر 2022.

يُشار إلى أنه لدى الكويت وديعتان بقيمة 4 مليارات دولار، تم مدّ أجل إحداهما فيما تُستحق الثانية في أبريل القادم.



فيما تمتلك الإمارات 5 ودائع متوسطة وطويلة الأجل بإجمالي 5.658 مليار دولار، وتستحق الوديعة الأولى والتي تبلغ مليار دولار في يوليو 2026.



وتبلغ قيمة الوديعة الثانية مليار دولار أيضًا وتستحق في يوليو القادم، أما الوديعة الثالثة فتبلغ 2 مليار دولار، تسدد على ثلاث شرائح يحل موعد استحقاق الشريحة الأولي منها في أبريل 2023، أما الشريحة الثانية فتستحق في أبريل 2024 وثالثة في أبريل 2025.



وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، وتستحق على ثلاثة أقساط في شهر مايو من الأعوام 2024 و2025 و2026.



أما الوديعة الخامسة فهي تلك التي تم مد أجل استحقاقها إلى أغسطس 2027، وتبقى منها فقط 658.2 مليون دولار.