مصر تكشف أسباب اختيارها لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

سمر السيد قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه تم انتخاب مصر لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن الأعوام 2019/2022 وأوضح في بيان للخارجية أن مصر جاءت ضمن الدول الحائزة على أعلى أصوات التأييد (178 صوتاً). وأضاف أنه تم ترشيح مصر لهذا المقعد كممثل لإقل

سمر السيد

قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه تم انتخاب مصر لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن الأعوام 2019/2022

وأوضح في بيان للخارجية أن مصر جاءت ضمن الدول الحائزة على أعلى أصوات التأييد (178 صوتاً).

وأضاف أنه تم ترشيح مصر لهذا المقعد كممثل لإقليم شمال أفريقيا في إطار المجموعة الأفريقية، وذلك خلال الانتخابات التي جرت يوم 13 يونيو الجاري بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما أوضح السفير إدريس، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الجهاز الأممي المسئول عن صنع السياسات التنموية على الصعيد الدولي

وأشار إلى أن هذا الانتخاب يتواكب مع رئاسة مصر لمجموعة الـ 77 + الصين خلال عام 2018.

وأكد حرص مصر خلال عضويتها على تكثيف جهودها في إطار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وتعظيم انجازاتها الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الإطار.

