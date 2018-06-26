مصر تكثف مشاورات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى

سمر السيد:تعقد مصر والاتحاد الأوراسى مشاورات خبراء فى الأشهر المقبلة حول تطوير اتفاقية التجارة الحرة بينهم، ويضم الاتحاد: أرمينيا، وبلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وفق تصريحات نيكولاى أسلانوف، رئيس التمثيل التجارى الروسى بمصر الذى أكد أن الاتفاق سيزيد من العلاقات التجارية الثنائية بين ت

سمر السيد:

تعقد مصر والاتحاد الأوراسى مشاورات خبراء فى الأشهر المقبلة حول تطوير اتفاقية التجارة الحرة بينهم، ويضم الاتحاد: أرمينيا، وبلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وفق تصريحات نيكولاى أسلانوف، رئيس التمثيل التجارى الروسى بمصر الذى أكد أن الاتفاق سيزيد من العلاقات التجارية الثنائية بين تلك الدول.



وقال أسلانوف فى تقرير صادر عن مكتب التمثيل التجارى الروسى لدى القاهرة، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين زار مصر يوم 11 ديسمبر من العام الماضى 2017؛ لإجراء مفاوضات مع نظيره المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطوير العلاقات الثنائية فى المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن بوتين دعا إلى توسيع التعاون بين الاتحاد الاقتصادى الأوراسى (EAEU) ومصر.

وأضاف أن أكثر من 28 وفدًا من رجال الأعمال الروس زاروا مصر فى الفترة من يناير إلى يونيو الحالى؛ بهدف توسيع التعاون المتبادل بين القاهرة وموسكو فى مجالات مختلفة، مشيرًا إلى أن أجندة الزيارات تشمل بناء محطة الطاقة النووية «الضبعة»، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية (RIZ) فى مصر وتنفيذ مشروعات نفط وغاز والمشاركة فى مناقصات لإعادة تأهيل مصنع الحديد والصلب المصرى.

وأكد رئيس التمثيل التجارى الروسى بمصر، أن الزيارات بحثت توريد عربات ركاب السكك الحديدية إلى مصر، وصناعة السيارات، وتحديث مصانع الكيماويات المصرية، وإنشاء صوامع لتخزين القمح ومرافق المعالجة والمستحضرات الدوائية، ولوازم معدات البناء والمنتجات الغذائية، ونقاط الفحص، وإنشاء المركز اللوجستى المصرى فى روسيا.

وذكر أنه وفقًا لإحصاءات هيئة الجمارك الروسية، تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 2.163 مليار دولار فى الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين بزيادة قدرها %49، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى 2017، موضحًا أن حجم الصادرات الروسية لمصر وصل إلى 1.879 مليار بزيادة %50 فى فترة المقارنة السابق ذكرها.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية لروسيا سجلت ارتفاعا نسبته %41 فى الربع الأول من العام الحالى 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لتبلغ نحو 284 مليون دولار.

ووفق إحصائيات هيئة الجمارك الروسية، شملت البنود الرئيسية للصادرات الروسية للقاهرة زيادة فى صادرات الأقماح بنسبة %22 لتسجل 624 مليون دولار، وارتفعت صادرات المعادن لتصل إلى 367 مليون، وصعدت إجمالى صادرات النفط والغاز بنسبة تفوق الـ%55 لتبلغ 288 مليون دولار.

أما الصادرات الروسية من وسائل النقل فقد زادت بنسبة %20 لتسجل نحو 173 مليون دولار، وقفزت منتجات الأخشاب والأعمال الخشبية بنسبة %48 مسجلة 123 مليونًا، كما ارتفعت صادرات الدهون والزيوت بنسبة %16 لتصل إلى 107 ملايين دولار.

وعلى الجانب الآخر، توزعت منتجات الصادرات المصرية لروسيا بين الفواكه التى شهدت زيادة بنسبة %22 لتسجل نحو 134 مليون دولار، وارتفعت الخضراوات بنسبة %86 مسجلة 112 مليونًا، كما سجلت صادرات الملابس الجاهزة نحو 13 مليونًا، وتم تصدير معدات وآلات كهربائية بقيمة 10 ملايين دولار بزيادة قدرها %366، أما المنتجات الصيدلية فقد ارتفعت بنسبة %35 مسجلةً 3.5 مليون.

كما قفزت صادرات الصابون بنسبة %150 لتسجل نحو 2.5 مليون دولار فى الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2018.

وقال أسلانوف إن إجمالى حجم الاستثمارات الروسية بالسوق المحلية وصل إلى 4.6 مليار دولار مع نهاية العام الماضى 2017، يتركز أكثر من %60 منها فى قطاعى النفط والغاز.

وأضاف أن الدورة الـ11 للجنة الروسية المصرية للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتقنى انعقدت فى موسكو فى 23 مايو الماضى، وأكد وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف مع نظيره طارق قابيل الذى غادر عمله منذ أيام، التزامه لتطبيق كل التفاهمات المتفق عليها بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين فى 11 ديسمبر الماضى فى القاهرة.

ولفت إلى أن الطرفين اتفقا على تفعيل التعاون الصناعى وتعزيز التعاون بين البنوك المصرية والروسية والمؤسسات المالية الأخرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية الحالية فى الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والبنية التحتية والطاقة.

وأوضح أن الوثائق الرئيسية الموقعة خلال الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة هى اتفاق بين الحكومتين المصرية والروسية بشأن إنشاء وتوفير الشروط للمنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع التحديث الشامل للبنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز فى مصر بمشاركة الشركات الصناعية الروسية، ومذكرة تفاهم حول إنشاء مركز اللوجستيات المصرى فى روسيا، وبروتوكول اللجنة المشتركة المصرية الروسية الـ11.

وذكر أسلانوف أن روسيا ومصر يعملان معًا فى تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية (RIZ) منذ عام 2015، مشيرًا إلى أنه فى 23 مايو الماضى تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن إنشاء وتوفير الشروط للمنطقة الصناعية الروسية، لافتًا إلى أنه وفقًا لخطة العمل المتفق عليها من الجانبين، سيتم إنشاء المنطقة فى شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع وسيتم بناؤها على 3 مراحل، ومن المقرر تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 1 مليون متر مربع بعد توقيع عقد تجارى بين الجانبين وسيستغرق الإنشاء عامين، وستخلق أكثر من 7000 فرصة عمل جديدة.

أما المرحلة الثانية، فمن المقرر أن تشهد تطوير 1.6 مليون متر مربع، وسيتم الانتهاء منها بحلول عام 2022، فى حين أن المرحلة الثالثة فتبلغ مساحتها 2.65 مليون متر مربع وستستمر حتى نهاية عام 2031.

وأكد أن من أبرز الصناعات التى تستهدفها خطة أعمال المنطقة هى تصنيع الشاحنات الثقيلة والسيارات التجارية والركاب والآلات الزراعية ومخازن القمح ومعدات التجهيز ومكيفات الهواء والمحركات ومواد البناء والمعدات والمنتجات المعدنية ومعدات السكك الحديدية والالكترونيات والمعدات الطبية والمستحضرات الدوائية والبلاستيك.

وتبلغ تكلفة أعمال البناء فى المرحلة الأولى حوالى 190 مليون دولار فى حين أن إجمالى الاستثمار فى كل المشروع يبلغ 7 مليارات ومن المتوقع أن يخلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل.