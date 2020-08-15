مصر تكثف الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان

وصلت إلى مطار بيروت الدولى مجموعة من طائرات النقل العسكرية المصرية في رحلتها الخامسة وعلى متن أحدها نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر من التخصصات الطبية المختلفة والمقرر انضمامهم للعمل في المركز الصحي للجامعة العربية ببيروت .

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار فتح الجسر الجوى من المساعدات العاجلة المقدمة إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية وتكثيفها لمساعدة أبناء الشعب اللبنانى لتجاوز أثار إنفجار مرفأ بيروت . مصر تكثف الجسر الجوى لإرسال المساعدات العاجلة للجمهورية اللبنانية



كما ضمت الرحلة شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الضرورية المقدمة من مصر إلى لبنان.

وأعرب الجانب اللبنانى عن عميق شكره وامتنانه لمصر قيادة وحكومة وشعباً على موقفها الداعم والمستمر للجمهورية اللبنانية فى مختلف المجالات واستمرار الجسر الجوى منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

تأتى تلك المساعى المصرية تأكيداً على مساندة مصر الدائمة للبنان للعبور بها من أزمتها الحالية.