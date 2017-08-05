مصر تكثف استعداداتها لاستضافة مونديال الطائرة تحت 23 عاما

وكالات: تكثف مصر استعداداتها لاستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال تحت 23 عامًا، والتي ستقام داخل الصالات المغطاة باستاد القاهرة في الفترة من 16، وحتى 26 أغسطس الجاري، بمشاركة 12 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين. وستلعب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب بولندا، واليابان، والبرازيل، وكوبا، والمك

وكالات:

تكثف مصر استعداداتها لاستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال تحت 23 عامًا، والتي ستقام داخل الصالات المغطاة باستاد القاهرة في الفترة من 16، وحتى 26 أغسطس الجاري، بمشاركة 12 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وستلعب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب بولندا، واليابان، والبرازيل، وكوبا، والمكسيك، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الجزائر، والأرجنتين، والصين، وتركيا، وروسيا، وإيران.

وأكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، دعمه الكامل لمنتخب بلاده، مشيرًا إلى أن الدولة لديها ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين، وتأمل في تحقيق نتائج كبيرة في البطولة، وأشار إلى أنه سيزور معسكر الفريق قبل انطلاق البطولة للمساندة، وتأكيد الثقة.

وقال فؤاد عبد السلام، رئيس الاتحاد المصري للطائرة ورئيس اللجنة المنظمة، إنَّ الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ماركوس ميرندا، يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من درجات التركيز لدى الجميع، من أجل تحقيق أفضل استعداد ممكن لخوض منافسات البطولة بهدف تحقيق نتائج إيجابية والصعود للأدوار الأخيرة لها، وأضاف عبد السلام: “نأمل في خوض أكثر من 4 مباريات ودية في الأيام الأخيرة قبل انطلاق البطولة”.

وستكون أولى المواجهات الودية لأصحاب الأرض أمام المنتخب التركي ثم يعقبها مواجهة مع الجزائر الذي حل بديلا للمنتخب البولندي نتيجة وصوله متأخرًا قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة، بينما ستكون المباراة الودية الختامية لمصر، أمام المنتخب الياباني.

وتابع رئيس الاتحاد المصري: “لدينا أهداف نسعى لتحقيقها في مقدمتها تحسين التصنيف العام للمنتخب في هذه المرحلة العمرية، حيث إن مصر تحتل المركز العاشر عالميًا حاليًا وهو ما نسعى لتحسينه، إلى جانب صنع جيل جديد من اللاعبين قادر على المنافسة وتقديم صورة طيبة عن الكرة الطائرة المصرية”.