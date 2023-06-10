مصر تكتشف 472 حقل بترول وغاز فى آخر 9 سنوات

قال بيان صادر عن وزارة البترول، إن الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 قد شهدت توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22,3 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1,3 مليار دولار لحفر 449 بئرًا استكشافية كحد أدنى، مشيرًا إلى توقيع 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس، مع تحقيق 472 كشفًا بتروليًا جديدًا (334 زيت خام، 138 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.

وبيّن البيان أن الفترة ذاتها قد شهدت طرح 12 مزايدة عالمية، للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر والحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، بينها 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG).

وأفاد أن 10 مزايدات قد أسفرت عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2,3 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 298 مليون دولار، مشيرًا إلى استمرار تلقى العروض للمزايدتين المطروحتين حاليًا لمناطق دلتا النيل والبحر المتوسط والحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، موضحًا أن تطوير مناخ الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف قد ساهم فى اجتذاب شركات عالمية كبرى جديدة إلى مصر، مثل أكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة وغيرها، كما عملت شركات كبرى كإينى وشل وبى بى على زيادة حجم استثماراتها فى مصر.

وأفاد البيان أن تلك السنوات الـ9 قد شهدت وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية، للبحث عن البترول والغاز، بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ليتمكن قطاع البترول المصرى من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية التى تنفذ حاليًا برنامجًا فنيًا بأحدث التكنولوجيا العالمية التى تناسب تحديات البحر الأحمر، مع وضع منطقة غرب البحر المتوسط على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى بعد تنفيذ مشروع المسح السيزمى، مما ساعد على اجتذاب شركات عالمية مثل أكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال وبى بى، وتوقيع 7 اتفاقيات معها للبحث عن الغاز فى تلك المنطقة.