«مصر تكافل» تفوز بوثيقة التأمين على 8 جهات علاجية

الشاذلى جمعة فازت شركة «مصر للتأمين التكافلى» بوثيقة التأمين على 8 جهات علاجية، لصالح شركة «النصر للأمن والحراسة».قال حمدى عبد المولى، وسيط العملية، إن الجهات العلاجية المؤمن عليها تضم كلا من مستشفى الصف بمبلغ تأمينى 500 ألف جنيه، ومستشفى صدر الصف بمبلغ 500 ألف جني

الشاذلى جمعة



فازت شركة «مصر للتأمين التكافلى» بوثيقة التأمين على 8 جهات علاجية، لصالح شركة «النصر للأمن والحراسة».

قال حمدى عبد المولى، وسيط العملية، إن الجهات العلاجية المؤمن عليها تضم كلا من مستشفى الصف بمبلغ تأمينى 500 ألف جنيه، ومستشفى صدر الصف بمبلغ 500 ألف جنيه، ومستشفى مبارك المركزى بمبلغ 500 ألف، ومستشفى الحوامدية العام بمبلغ 500 ألف جنيه، وأيضا مستشفى البدرشين المركزى بمبلغ 500 ألف جنيه، بجانب مستشفى حميات الصف بمبلغ 250 ألف جنيه، والإدارة الصحية بالحوامدية بمبلغ مليون جنيه، والإدارة الصحية بالعمرانية بمبلغ 250 ألف جنيه، بإجمالى مبالغ 4 ملايين جنيه.

وأضاف عبد المولى أن الوثيقة تغطى مخاطر الحريق والسطوالتى قد تتعرض لها تلك المنشآت الصحية، لافتا إلى أن التعاقد تم عن طريق التفاوض.

وأوضح أن التأمين لصالح شركة النصر للأمن والحراسة – إحدى شركات مجموعة تليكوماكس للأمن والحراسة، وهى التى تتحمل تكلفة سداد قسط التأمين لصالح شركة التأمين بموجب تعاقدها مع هذه الجهات العلاجية لتولى أعمال الأمن والحراسة، وكذلك التعاقد مع شركة تأمين لتغطية تلك المنشآت الصحية ضد أخطار الحريق والسطو.

ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة مصر للتأمين التكافلى نحو500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر نحو120 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع نحو60 مليون جنيه ويضم هيكل المساهمين فى الشركة كلا من شركة «مصر القابضة للتأمين» بنسبة %40 و«مصر لتأمينات الحياة« بنسبة %20 و«مصر لإدارة الأصول العقارية« بنسبة %20، والشركة القابضة للأدوية %10، وصندوق مصر للاستثمار والتمويل – تديره شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية – بنسبة %10، وهى متخصصة فى نشاط الممتلكات والمسئوليات.