مصر تكافل تخطط لتوسيع قاعدة عملاء التأمين

الشاذلى جمعة قال أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "مصر تكافل"، إن شركته تسعى لجذب شريحة جديدة من العملاء عبر صيغة التأمين التكافلى والسعى لزيادة مساهمة القطاع فى الناتج الإجمالى المحلى.وأشار مرسى، خلال حفل بدء النشاط الفعلى لشركته، اليوم الخميس، إلى أنها ستعتمد على وسطاء ا

الشاذلى جمعة



قال أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مصر تكافل”، إن شركته تسعى لجذب شريحة جديدة من العملاء عبر صيغة التأمين التكافلى والسعى لزيادة مساهمة القطاع فى الناتج الإجمالى المحلى.

وأشار مرسى، خلال حفل بدء النشاط الفعلى لشركته، اليوم الخميس، إلى أنها ستعتمد على وسطاء السوق المصرية بصفتهم الضلع الثالث فى العملية التأمينية وعصب القطاع حاليًا، فضلًا عن السعي الدؤوب لتلبية احتياجات العملاء، ومهمتهم فى رفع مستوى الوعى التأمينى من خلال الوصول للعميل.

ولفت إلى أن شركته ستبدأ برأسمال مصدر 120 مليون جنيه والمدفوع منه 60 مليون جنيه، علاوة على أن رأس المال المرخص به يصل إلى 500 مليون جنيه.

وأضاف أن هيكل مساهمي شركة “مصر تكافل” يتوزع بواقع 40% لصالح الشركة القابضة للتأمين، و20% لشركة مصر لتأمينات الحياة، ومثلها لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، و10% لصالح صندوق مصر للاستثمار والتمويل، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.