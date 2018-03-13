مصر تقود مكاسب معظم البورصات العربية.. وهبوط طفيف للسعودية

خالد بدر الدين صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة مصر والدوحة، وهبط مؤشر بورصة الرياض بنسبة طفيفة بلغت 0.04% بسبب عمليات بيع لجني الأرباح بعد مكاسب قوية طوال الأيام القليلة الماضية. ذكرت…

خالد بدر الدين





صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة مصر والدوحة، وهبط مؤشر بورصة الرياض بنسبة طفيفة بلغت 0.04% بسبب عمليات بيع لجني الأرباح بعد مكاسب قوية طوال الأيام القليلة الماضية.

ذكرت وكالة بلومبرج إن مؤشر بورصة الدوحة قفز بحوالى 1.6% ليصل إلى حوالى 8802 نقطة، بعد أن قفز 5% في الجلسة السابقة بقيادة سهم بنك قطر الوطني الذى كسب حوالى 6.9% بعد أن ارتفع بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% أمس الاثنين.

وكان بنك قطر الوطني قد أعلن أنه سيوصي المساهمين برفع نسبة تملُّك غير القطريين إلى 49% من رأس المال بدلًا من 25%، في خطوةٍ ستزيد وزن السهم على مؤشرات الأسواق الناشئة بما يساعده على جذب تدفقات جديدة من الأموال الأجنبية.

وكسب أيضًا سعر سهم شركة صناعات قطر 4.6% بعد أن قفز 10% في الجلسة السابقة، كما زاد سعر سهم بنك قطر الإسلامي 0.7%، وسعر سهم شركة الكهرباء والماء القطرية بأكثر من 2.7%.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” بحوالى 1.47% ليتجاوز 16989 نقطة بقيادة سهم شركة السويدي إليكتريك الذي سجل أعلى مستوى في تاريخه عند 199.87 جنيه، بزيادة 9.29% بعد أن تقدم 5.9% في الجلسة السابقة، وصعد سعر سهم البنك التجاري الدولي 2.2%.

وصعد مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.6% ليصل إلى 1361 نقطة، ومؤشر بورصة تونس بأكثر من 0.4% ليزداد إلى حوالى 6830 نقطة، ومؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.5% ليتقدم إلى حوالى 4900 نقطة

وكسب مؤشرا بورصتى الإمارات دبى وأبو ظبى نسبة طفيفة بلغت 0.03% و0.08% ليستقرا عند حوالى 3166 نقطة و4538 نقطة على التوالى.

كما زاد مؤشرا بورصتى الكويت وبيروت اللبنانية بنسبة طفيفة توقفت عند 0.04% و0.07% ليستقرا عند أكثر من 6728 نقطة و1167 نقطة على الترتيب.