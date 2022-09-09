مصر تقرر زيادة طاقة الكهرباء المصدرة للسودان إلى 300 ميجاوات

أكد حسام عيسى السفير المصري في الخرطوم زيادة الكهرباء المصدرة التي يحصل عليها السودان من الشبكة المصرية من 77 إلى 300 ميجاوات خلال الأشهر القادمة.

وثمن الطفرة التي يشهدها التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، وكذلك في قطاعات التعليم والنقل والمالية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير حسام عيسى، سفير مصر في الخرطوم الفريق ركن محمد الغالي، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والدفع بهما قدماً في المرحلة المقبلة.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس السيادة بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين، والتضامن المشترك بين الشعبين الشقيقين الذى يتجسد في شتى المواقف وآخرها خلال أزمة الفيضانات والسيول التي تعرض لها السودان، مؤكداً حرص بلاده على الدفع بوتيرة التعاون قدماً في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

أشادت اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية في السودان برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي في اجتماعها بالقصر الجمهوري، بالدعم الذي قدمته الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدة أنه كان له دور بارز في احتواء الأثار المدمرة المترتبة عن السيول والأمطار التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الثقافة والإعلام المكلف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدكتور جراهام عبد القادر، إن اللجنة قدمت شكرها وتقديرها إنابة عن السودان حكومة وشعباً، لكل الجهات التي استجابت بالسرعة المطلوبة وقدمت دعمها للمتأثرين، خاصة الدول الشقيقة والصديقة مصر والسعودية والإمارات وقطر وروسيا والأردن.

أعلنت السلطات السودانية في الخرطوم يوم الأربعاء ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات إلى 115 قتيلا.

وقال المجلس القومي للدفاع المدني في بيان “أدت السيول والفيضانات إلى وفاة 115 شخصا وإصابة 115”.

مياه الأمطار الغزيرة أدت إلى انهيار 38857 منزلا بصورة كلية

وأوضح المجلس أن مياه الامطار الغزيرة أدت إلى انهيار 38857 منزلا بصورة كلية، و 54345 منزلا بصورة جزئي، فيما تضرر 342 من المرافق و108 من المتاجر والمخازن.

كما أدت الأمطار إلى نفوق 2406 رؤوس من الماشية وتضرر 123 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

ومنذ نهاية يونيو الماضي، تعيش مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب البلاد مأساة انسانية بسبب السيول التي اجتاحت أكثر من 250 قرية.

حكومة السودان تعلن حالة الطوارىء في 6 ولايات بسبب السيول

وأعلنت الحكومة السودانية في 21 أغسطس الماضي حالة الطوارئ في 6 ولايات بالبلاد بسبب السيول والفيضانات.

وتشهد مناطق واسعة من السودان معدلات أمطار غير مسبوقة أدت إلى تدمير عدد كبير من المنازل.

وأعلنت الأمم المتحدة أخيرا أن نحو 136 ألف سوداني بمختلف مناطق البلاد تضرروا جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.

ويشهد السودان سنويا، وخلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر، موجات من السيول والفيضانات بسبب تساقط الأمطار.