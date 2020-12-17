مصر تقدم تعازيها للسودان بعد تعرض عناصر من قواته المسلحة لاعتداء مؤسف

تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص تعازيها للسودان في ضحايا الاعتداء المؤسف الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية مساء الثلاثاء الماضي، حول منطقة “جبل أبو طيور” المتاخمة للحدود الإثيوبية.

والذي أسفر عن استشهاد عدد من الجنود وخلّف عدداً آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية إضافة إلى خسائر في المعدات.

وتؤكد مصر في البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية تضامنها الكامل مع السودان وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، وشجبها لهذه الاعتداءات غير المبررة.

فإنها تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وتؤكد ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلاً بحق السودان.