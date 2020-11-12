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مصر تقدم تعازيها في ضحايا حادث سقوط طائرة بالبحر الأحمر

تتقدّم مصر بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصاب في هذا الحادث الأليم
مصطفى الجُدي 12:41 ص, الجمعة, 13 نوفمبر 20 12:41 ص, الجمعة, 13 نوفمبر 20

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أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ المواساة والتعازي لحكومات دول كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والتشيك، وقيادة القوات متعددة الجنسيات في سيناء، وكذلك ذوي الضحايا الذين توفوا إثر حادث سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات الخميس، بسبب عطل فني تعرضت له المروحية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها، أن جمهورية مصر العربية تتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصاب في هذا الحادث الأليم.

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يذكر أن مروحية تابعة لقوات حفظ السلام التي تعمل بجزيرة سيناء، سقطت في البحر الأحمر، أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل 8 جنود من جنسيات مختلفة.

وأعلنت قوات حفظ السلام أن القتلى 6 أمريكيين وفرنسي وتشيكي، وجميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.

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وتنص ملاحق اتفاق السلام على نشر قوة مراقبة متعددة الجنسيات منذ عام 1981، وتضم هذه القوة حاليا ما يزيد قليلا عن 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في شبه جزيرة سيناء.

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بقلم مصطفى الجُدي

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