اقتصاد وأسواق

مصر تقتنص المركز الثاني عالميا في إنتاج الطماطم المجففة

احتلت مصر المرتبة الثانية في انتاج الطماطم المجففة بعد ايطاليا
الصاوي أحمد 9:26 م, السبت, 24 أكتوبر 20 9:26 م, السبت, 24 أكتوبر 20

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أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية الحجر الزراعي ‏أن مصر أصبحت ثاني دولة في العالم بعد إيطاليا كأكبر منتج لـ الطماطم المجففة بعد انتشار مسطحات التجفيف في مركز إسنا بالاقصر وتحتل الصين والهند المراكز من الثالث الي الرابع .

وأوضح التقرير أن مصر تنتج كميات من الطماطم المجففة وتصدر للخارج عبر عملية التجفيف التي تشرف عليها بعض الجمعيات الزراعية في قري إسنا واشهرها “الغريرة”و”طفنيس” حيث تشرف عدة جمعيات خاضعة لاشراف وزارة الزراعة بدعم جهات مانحة لتعبئة وبيع المحصول .

يذكر أن مركز إسنا يزرع مساحة 17ألف فدان طماطم وهي افضل المناطق في مصر ،وتحتاج مسطحات التجفيف الي وفرة المناخ الدافئ صيفا وشتاء وانعدام الرطوبة والمناخ النقي من الملوثات .

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وأوضح التقرير أن مصر أصبحت ثاني دولة لإنتاج الطماطم المجففة بعد ايطاليا ، كما يتم التصدير لإيطاليا نفسها و لفرنسا و الارجنتين و البرازيل .

وقال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين أن الطماطم سميت بالمجنونة لسرعة تقلب أسعارها لافتا إلى أن الطماطم من الخضروات سريعة التلف ويصعب تخزينها طازجة لفترات طويلة ودائما ما يتسبب عدم إستقرار أسعارها في إلحاق خسائر بالمزارعين وبلبلة للمستهلكين.

وأضاف نقيب الفلاحين أن الإتجاه لتجفيف الطماطم أحد أهم الطرق للحد من جنون الطماطم والعمل علي استقرار أسعارها وإضافة قيمة اقتصادية لها وتوفير فرص عمل سهلة للمراة الريفية وشباب الفلاحين في تقطيع وفرز الطماطم لتجفيفها كما تحقق أرباح للمزارعين جراء عمليات تصديرها كما تقلل من عمليات الفقد للطماطم خاصة في ذروة الانتاج ووفرة المحصول كما تنشط فكرة الزراعه التعاقديه بين الفلاح والجهات المسوقه مما يساهم في تحقيق التوازن والاستقرار لأسعار الطماطم.

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وأوضح عبدالرحمن أن تجفيف الطماطم انتشر في النوبارية والاقصر وإسنا بمساعدة منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الزراعة والتعاون الدولي وأصبحت الطماطم المصرية المجففة تغزو أسواق أوربا.

وأوضح أن عمليات التحفيف تتم بطريقة بسيطة عن طريق تقطيع ثمار الطماطم إلي نصفين أو أكثر حسب حجم الثمره ونشرها في مناشر معرضه للشمس مباشرة لمدة أسبوع أو أكثر لخفض المياه بالثمار وإضافة الملح إليها.

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وتابع عبدالرحمن أن المناخ بمحافظات الصعيد والصحراء الغربية مناسب لعمليات التجفيف لأشعة الشمس المباشرة دون أية تكاليف حيث ينتج من كل عشرة كيلو طماطم طازجة واحد كيلو طماطم مجفف تقريبا.

وأشار إلي أن الطماطم المجففة سهلة الحفظ والتعبئة ويصل سعر كيلو الطماطم المجففة إلى 40 جنيها مصريا، وتستخدم الطماطم المجففه في عمل البيتزا والصلصة وتضاف إلي بعض المأكولات الأخري.

وتعد هذه الصناعة من الصناعات الجديدة في مصر والتي ترفع صادرات مصر من الطماطم التي تقل عن 2% حتي الأن من جملة صادارات مصر الزراعية كما تساهم في الحد من جنون الطماطم.

  • طماطم
    تشديد إجراءات فحص رسائل بذور الطماطم المستوردة
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بقلم الصاوي أحمد

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