مصر تقتحم الأسواق العالمية في صادرات الموز

اقتحمت مصر مجال تصدير الموز للدول العربية، مثل سوريا ولبنان والخليج والعراق بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا في الدول المنتجة للمحصول في امريكا اللاتينية وإسرائيل والمغرب خلال الفترة الحالية.

وينتج الفدان الواحد الذي يضم حوالي 400 شجرة ما متوسطه 25 طنا، يتم جمعها ونقلها إلى الثلاجات والمخازن المخصصة لذلك، ومن ثم نقلها للتجار في سوق العبور وغيرها من أسواق الفاكهة على مستوي الجمهورية.

وأكدت مصادر في وزارة الزراعة أن مصر اقتحمت مجال تصدير الموز للدول العربية لأول مرة نتيجة الكبوة التي أصابت الدول المصدرة له ولا سيما في أمريكا الجنوبية ودول شرق اسيا.

وأصدر الدكتورمحمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قبل قليل قرارًا مشتركًا لحظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعليا، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات.

تقليص دورة الانتاج في الأراضي الجديدة

وأكد الدكتور محمود عطا مدير الإدارة المركزية البساتين أن إجمالي المساحة 84 الفا و205 فدانا تنتج مليونا و 487 ألف طن، بمتوسط إنتاجية يصل إلي 20 طنا للفدان.

و أوضح عطا أن قرارات تنظيم زراعة الموز سوف تعمل على ضبط المساحات المنزرعة بالموز في المناطق الصحراوية التي تصل إلي 20 ألف فدان بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي المساحة الكلية للموز حيث سيتاح بقاء المحصول 3 سنوات بدلا من 5 في السابق كما تم اشتراط تنظيم وتحديث الري للسماح للإستمرار المحصول في الأراضي القديمة .

الزراعة : تنظيم زراعة الموز للحفاظ على حصة المياه

وأكد الدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين في مركز البحوث الزراعية أن مصر تسعي من تنظيم زراعة الموز في الحفاظ على حصة المياه ،وعدم تصدير المياه في صورة منتجات في ذلك أزمة المياه الحالية .

ولفت حمودة إلى أن المساحة الأكبر للموز خارج الدلتا ووادي النيل تقع في منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة والواقعة غرب طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوية بإجمالي 20 ألفا و113 فدانا، بينما تتوزع باقي المساحات الضئيلة ما بين محافظات مطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء إعتمادا علي المياه الجوفية.

وأشار ​حمودة إلى أن 5 محافظات تستحوذ علي غالية الاراضي المنزرعة بالموز بإجمالي 54 الفا و657 فدانا بمحافظة البحيرة والمنوفية والاقصر وقنا والقليوبية بنسبة تصل إلي 64% من الاجمالي الكلي في مصر.