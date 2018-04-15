مصر تفوز بـ 12 ميدالية فى معرض جنيف الدولى للابتكار

المال-خاصأشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمشاركة المصرية المشرفة هذا العام في معرض جنيف الدولي للابتكار والذي يعقد حاليًا في العاصمة السويسرية جنيف، حيث حصل كل المشاركين الذين اختارتهم الأكاديمية من بين المتقدمين على موقع الأكاديمية بطريقة شفافة وعادلة ومعلن

المال-خاص

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمشاركة المصرية المشرفة هذا العام في معرض جنيف الدولي للابتكار والذي يعقد حاليًا في العاصمة السويسرية جنيف، حيث حصل كل المشاركين الذين اختارتهم الأكاديمية من بين المتقدمين على موقع الأكاديمية بطريقة شفافة وعادلة ومعلنة على ميداليات وجوائز من قبل لجان التحكيم بالمعرض.

وأشار الوزير إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تفتح نافذة سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار، وأن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومي والمساندة، حيث يشاركون في رفع اسم مصر عاليًا. وأعرب الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية عن سعادته بالأخبار الواردة من جنيف من خلال المشرف على الفريق المصري المشارك في المعرض من أكاديمية البحث العلمي ومن القنصل المصري بسويسرا، واوضح صقر ان دعم الأكاديمية للابتكار والمبتكرين غير مسبوق هذه الايام حيث تنوعت البرامج وتضاعف الدعم.

وأضاف أن الأكاديمية اختارت ودعمت المخترعين المصريين للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2018 برسوم الاشتراك وتذاكر السفر والإقامة، وقد أسفرت المشاركة عن فوز الفريق المصري المكون من 12 مشاركا بـ 5 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و2 ميدالية برونزية.

وأشاد صقر بالتعاون الرائع والدعم الذي تقدمة البعثة المصرية الدائمة في جنيف بقيادة السفير هشام سيف الدين وهو تعاون مثمر ومستمر.

وأشارت البيانات الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي إلى أنه فاز بالميدالية الذهبية الدكتور إبراهيم الشربيني (مدينة زويل) عن ابتكار ضماده نانونية لعلاج جروح مرضي السكري، والدكتور جلال نوار (المركز القومى للبحوث) عن ابتكار استخدام قش الأرز في الإستخدامات الصناعية، ونعمه شحاته عن ابتكار شرابات ضاغطة لتاهيل مرضي الحروق، والطالبة نورهان عبد المرضي عن ابتكار محطه تحليه ذاتيه تعمل بالديلزه الكهربائية، ومايسه صلاح الدين عن ابتكار طريقه صديقه للبيئه لثبيط تكون القشور وتأكل المعادن بمستخلصات الطحالب والأعشاب، وقد فاز بالميدالية الفضية الدكتورة إيمان مرعي عن ابتكار مركب الفاعلية البكتيرية المتكاملة ومركب الفاعلية الطحلبية المتكاملة، والمهندس مدحت الدويك عن ابتكار استخلاص بذور الزيوت في درجه الحرارة الباردة، والمهندس محمد مهدي السيد عن ابتكار التنظيف الذاتي لخلايا الطاقه الشمسية بإستخدام الليزر، والدكتور سامح عبد المنعم عن ابتكار علاج لسرطان الرئة وإسراء حسين جلال لابتكارها ألياف نانونيه كوسيله مبتكرة لعلاج أمراض العيون، وحصل علي الميدالية البرونز الطالب عمرو الشريف لابتكارة السباح الخفاش، والدكتور مايكل صبحي عن ابتكار حامل لحقائب الظهر، وقد حاز قطاع البيئة على النصيب الأكبر من الميداليات الذهبية حيث حصد على ثلاث ميداليات ذهبية يليه مباشرة القطاع الطبى الذى حصد على ميدالتين ذهبيتان. وأكد البيان أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الأكاديمية سيكرمان الفائزين عقب عودتهم إن شاء الله.