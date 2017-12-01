مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة C

نادية صابرنجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"، خلال الانتخابات التي أجريت، اليوم، بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على 133 صوتا من إجمالي 160 دولة لها حق التصويت، لتحتلّ مصر المركز السادس بترتيب أعلى من الانتخابات السابقة التى احتلت فيها مصر المركز السابع.

نادية صابر





نجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة “C”، خلال الانتخابات التي أجريت، اليوم، بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على 133 صوتا من إجمالي 160 دولة لها حق التصويت، لتحتلّ مصر المركز السادس بترتيب أعلى من الانتخابات السابقة التى احتلت فيها مصر المركز السابع.

وجه الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التهنئة للشعب المصري بفوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، خلال الانتخابات التي عُقدت، أمس، بمقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن، والتي حصلت خلالها مصر على 133 صوتًا من إجمالي 160 صوتًا.





وأشاد الفريق مميش بهذا الفوز الجديد لمصر على الساحة الدولية، مرجعًا الفضل إلى القيادة السياسية الحكيمة، والجهد المتصل للدبلوماسية المصرية، وكذا دور المهندس هشام عرفات وزير النقل وفريق العمل معه وجهود الوزارة في هذا الشأن.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن مصر تتبوأ المكانة التي تستحقها في قلب المنظمات الدولية المختلفة، والذي يمثل استعادة لدورها الفاعل والمؤثر الذي يفرضه ثقل مصر التاريخي بين دول المنطقة والعالم.

وأضاف أن مصر تعود وبقوة لممارسة دورها الريادى على المستوى الدولي، وتواجدها في المنظمة البحرية الدولية يسهم فى النهوض بصناعة النقل البحري ويؤكد الثقة الدولية في مستوى الأمن والسلامة بالموانئ البحرية المصرية.

وأشاد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بهذا النجاح الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية، لافتًا إلى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كل جهود وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن وهيئة قناة السويس ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص (قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة)، لافتًا إلى أن هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعد انتصارًا للإرادة المصرية، وأهدى هذا الفوز الكبير للشعب المصري.

كان عرفات قد صرح في كلمته خلال انتخابات المنظمة البحرية الدولية، اليوم، بأن مصر دولة بحرية تتمتع بموقع متميز وسواحل طويلة على البحرين الأبيض والمتوسط- تربط بينهما قناة السويس حيث عبرت قناة السويس العام الماضي حوالي 17000 سفينة، مما يجعل لمصر أهمية استراتيجية وتجارية لقطاع النقل البحري على مستوى العالم، مضيفًا أن مصر كدولة ساحلية حريصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأهداف الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية ولا تألو جهدًا من أجل التوافق مع كل الصكوك الصادرة عنها، لذلك قامت مصر بالوفاء بكل التزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية وتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الأرواح، وتمتلك مصر منظومة متكاملة منتشرة على طول السواحل المصرية للمساعدة فى عمليات البحث والإنقاذ ويديرها مركز البحث والإنقاذ المصري الذي يعتبر من أوائل المراكز التي أنشئت فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفى مجال حماية البيئة أوضح الوزير أن مصر تقوم بتطبيق اتفاقية منع التلوث البحري (ماربول) واتفاقية وبروتوكول لندن للإغراق وإتفاقية المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري. وانضمت مصر مؤخرًا لإتفاقية إدارة مياه الصابورة والاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث وإزالة الحشف وشاركت فى تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن الصادرة عن مركز REMPEC، وحيث إن العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري فقد كان التدريب دومًا محل اهتمام من الحكومة المصرية فمصر عضو باتحاد الجامعات العالمي وتقوم من خلال معاهدها البحرية بالتعاون مع IMO بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية فى كل مجالات النقل البحري للدول العربية والأفريقية من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي وفّرت حوالى نصف مليون فرصة تعليم وتدريب للكوادر فى التخصصات المختلفة بما يتفق مع أحكام الاتفاقية الدولية (STCW) وتعديلاتها.

وأشار وزير النقل إلى أنه وتمشيًا مع التطور التكنولوجي العالمي، تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية فى الموانئ المصرية، كما اتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمعاملات داخل الموانئ .