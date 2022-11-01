مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة إتحاد البورصات العربية عن أسواق شمال أفريقيا

فازت البورصة المصرية بعضوية مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية ممثِّلة لأسواق شمال أفريقيا بعدد أصوات بلغ 23 صوتًا من إجمالي 24 صوتًا، ويتكون مجلس إدارة الاتحاد من 8 أعضاء تمثل البورصات وشركات المقاصة والتسوية العربية.

وتُعدّ انتخابات الدورة الحالية هي الأُولى بعد عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي تبنّاها الاتحاد خلال فترة رئاسة مصر عام 2019 لتعزيز العمل المؤسسي داخل الاتحاد.

حيث شهدت الفترة السابقة تطوير لائحة الاتحاد الداخلية، وكذا استحداث عدد من اللجان النوعية معنية بعدة أمور مثل التكنولوجيا المالية والاستدامة التي تستهدف تحسين وتعزيز بيئة الأعمال ودراسة سبل الربط البيْني للبورصات العربية وصولًا لمنصة تعاون وتنسيق تسمح بتبادل الخبرات واستطلاع آراء كل الأطراف ذات الصلة.

وشهدت انتخابات الدورة الحالية منافسة بين بورصات مصر وتونس والمغرب على مقعدي شمال أفريقيا، ونجحت مصر في حسمها لصالحها بعدما حصدت أعلى أصوات للمشاركين في العملية الانتحابية لعضوية الاتحاد عن بورصات شمال أفريقيا، إلى جانب بورصة تونس.

في السياق نفسه فازت بورصة تداول السعودية وبورصة البحرين بمقاعد منطقة الخليج، فيما يمثل سوق العراق وبورصة عمان عضوية منطقة المشرق العربي،

كما فازت شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي المصرية بعضوية مجلس الإدارة التي تمتدّ دورته لمدة عامين، وذلك إلى جانب مركز إيداع الأوراق المالية السعودية لتمثيل نشاط التقاصي والإيداع ضمن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة التي تنتهي خلال الربع الأخير من عام 2024.